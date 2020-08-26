Мошенник в Москве обманул гражданина Китая на четыре миллиона рублей

Неизвестный в Москве обманул китайского студента-предпринимателя на четыре миллиона рублей, сообщает kp.ru.

Студент Высшей школы экономики, приехавший из КНР, в свободное от учебы время оптом приобретал парфюм в розничных магазинах в столице России и отправлял на родину для дальнейшей перепродажи. Для покупки товара последние несколько раз он использовал подарочные карты, которые брал у одного и того же частного лица - это позволяло сэкономить.

В какой-то момент китайский предприниматель приобрел подарочных карт почти на четыре миллиона рублей, однако расплатиться ими в магазине не смог, так как на них оказалось всего 8,4 тысячи рублей. Связаться со своим "партнером" студент уже не смог и после этого обратился в полицию. В настоящее время ведется поиск подозреваемого.