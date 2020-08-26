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На Берлинале отменили "гендерные" награды

Новости
    26.08.2020, 09:59
Текст:   Айгуль Бакирова
Фото: JENS KALAENE / DPA/ AFP Фото: JENS KALAENE / DPA/ AFP
Фото: JENS KALAENE / DPA/ AFP

Организаторы Берлинского кинофестиваля Мариетте Риссенбек и Карло Чатриан заявили о серьезных изменениях в ежегодном мероприятии: начиная с 2021 года статуэтки "Серебряного медведя" будут иметь "гендерно-нейтральный" характер.

Фото: AP Photo
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В пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте фестиваля, сообщается, что вместо традиционных наград за лучшую мужскую роль и лучшую женскую роль, история присуждения которых ведётся с 1956 года, "Серебряного медведя" будут отныне вручать за лучшую главную роль и за лучшую роль второго плана без привязки к полу.

"Мы считаем, что отсутствие разделения премий за актерскую работу по гендерному признаку является сигналом более осознанного понимания гендерной проблематики в киноиндустрии", - заявили Риссенбек и Чатриан.

В последний раз награды, со вчерашнего дня уже ставшие артефактами истории, получили Элио Джермано ("Скрывающиеся") и Паула Бер ("Ундина").

Фото: kinopoisk.ru
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Таким образом, Берлинале стал первым крупным международным кинофестивалем, решившимся изменить традиционный порядок присуждения актерских наград. Вполне вероятно, что данным решением организаторы Берлинале создали важный прецедент для "недостаточно толерантной" киноиндустрии, и остаётся лишь увидеть, возьмут ли на вооружение эту идею Каннский и Венецианский фестивали.

Еще одно крупное изменение заключается в том, что премия имени Альфреда Бауэра будет заменена на премию жюри. Ранее вручение данной кинонаграды было приостановлено в результате возникших дискуссий по поводу того, что режиссер Бауэр, в честь которого и была названа премия, в своём время являлся высокопоставленным членом нацистской партии.

Фото: kinopoisk.ru
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Помимо этого, режиссеры Берлинале подтвердили, что Берлинский кинофестиваль в 2021 году они намерены провести не в виртуальном, а в офлайн-формате. Однако для Европейского кинорынка на данный момент разрабатывается смешанный формат участия с применением дистанционных технологий.

"Фестивали и рынки - это места встреч и общения, - заявили Риссенбек и Чатриан. - Мы видим важную и уникальную особенность фестивалей в их живой связи со зрителями. Во время пандемии коронавируса стало еще очевиднее, что мы все еще нуждаемся в аналоговых пространствах в сфере культуры. Мы рады, что во всём мире вновь начинают потихоньку возвращаться фестивали с физически присутствующей аудиторией, и желаем нашим коллегам больших успехов".

71-й Берлинский кинофестиваль пройдет с 11 по 21 февраля 2021 года.

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