На Берлинале отменили "гендерные" награды

Организаторы Берлинского кинофестиваля Мариетте Риссенбек и Карло Чатриан заявили о серьезных изменениях в ежегодном мероприятии: начиная с 2021 года статуэтки "Серебряного медведя" будут иметь "гендерно-нейтральный" характер.

В пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте фестиваля, сообщается, что вместо традиционных наград за лучшую мужскую роль и лучшую женскую роль, история присуждения которых ведётся с 1956 года, "Серебряного медведя" будут отныне вручать за лучшую главную роль и за лучшую роль второго плана без привязки к полу.

"Мы считаем, что отсутствие разделения премий за актерскую работу по гендерному признаку является сигналом более осознанного понимания гендерной проблематики в киноиндустрии", - заявили Риссенбек и Чатриан.

В последний раз награды, со вчерашнего дня уже ставшие артефактами истории, получили Элио Джермано ("Скрывающиеся") и Паула Бер ("Ундина").

Таким образом, Берлинале стал первым крупным международным кинофестивалем, решившимся изменить традиционный порядок присуждения актерских наград. Вполне вероятно, что данным решением организаторы Берлинале создали важный прецедент для "недостаточно толерантной" киноиндустрии, и остаётся лишь увидеть, возьмут ли на вооружение эту идею Каннский и Венецианский фестивали.

Еще одно крупное изменение заключается в том, что премия имени Альфреда Бауэра будет заменена на премию жюри. Ранее вручение данной кинонаграды было приостановлено в результате возникших дискуссий по поводу того, что режиссер Бауэр, в честь которого и была названа премия, в своём время являлся высокопоставленным членом нацистской партии.

Помимо этого, режиссеры Берлинале подтвердили, что Берлинский кинофестиваль в 2021 году они намерены провести не в виртуальном, а в офлайн-формате. Однако для Европейского кинорынка на данный момент разрабатывается смешанный формат участия с применением дистанционных технологий.

"Фестивали и рынки - это места встреч и общения, - заявили Риссенбек и Чатриан. - Мы видим важную и уникальную особенность фестивалей в их живой связи со зрителями. Во время пандемии коронавируса стало еще очевиднее, что мы все еще нуждаемся в аналоговых пространствах в сфере культуры. Мы рады, что во всём мире вновь начинают потихоньку возвращаться фестивали с физически присутствующей аудиторией, и желаем нашим коллегам больших успехов".

71-й Берлинский кинофестиваль пройдет с 11 по 21 февраля 2021 года.