На юге Казахстана перевернулся автобус с 34 пассажирами

Автобус с 34 пассажирами перевернулся на юге Казахстана, пострадали шесть человек. Авария произошла в четырех километрах от села Машат в Туркестанской области, на трассе Алма-Ата-Ташкент-Термез, передает агентство otyrar.kz.

"Водитель не справился с управлением, автобус съехал в кювет и опрокинулся на бок. В салоне находились 34 человека, включая семерых детей", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

В местную больницу доставили 17 пострадавших, шесть человек - госпитализировали, остальных после осмотра отпустили. Сообщается, что детей среди травмированных нет, но двое взрослых находятся в тяжелом состоянии. Обстоятельства произошедшего выясняются.