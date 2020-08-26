Россияне, вынужденные проводить это лето дома, с удивлением обнаружили внутри страны не менее интересные маршруты, чем за ее пределами. Одним из главных "хитов отпускного сезона" стал Горный Алтай.

Москвичи шутят, что скоро здесь откроют популярное столичное кафе - место встреч и тусовок светской Москвы. Алтай пережил в этом году небывалый всплеск интереса со стороны тех, кто раньше и подумать не мог об отпуске в России, и стал, пожалуй, самым модным направлением "постковидной" реальности.

Если вы никогда не бывали на юге Западной Сибири, первым шокирующим фактом может стать то, что существует два Алтая - Алтайский край и Республика Алтай (или Горный Алтай). Хотя они оба входят в Сибирский федеральный округ, это совершенно разные субъекты - и географически, и экономически. Республика Алтай - преимущественно горная и малонаселенная, по площади она вдвое меньше лесостепного Алтайского края со столицей в Барнауле, при этом сравнима по величине с Португалией.

Горный Алтай. Фото: Зара Аджемян

Республику Алтай нередко называют "российским Тибетом". Единственный город, он же столица - Горно-Алтайск. Треть населения - алтайцы, тюркский народ со своей культурой и языком, хотя и без письменности. Основа экономики - разведение маралов и изготовление продукции из рогов (пантов) этих самых маралов. Наряду с мёдом и кедровыми орешками, это основной местный капитал и главная статья экспорта. Поговаривают, что знающие толк в оленьих рогах российские знаменитости часто специально прилетают на алтайские курорты, чтобы принять пантовые ванны.

Но не рогами едиными славится Горный Алтай. Сюда стремятся ради фантастической красоты природы и разнообразия ландшафтов - озер, рек, пещер, ледников и водопадов.

Водопад Шумы. Фото: Википедия

Возможности для отпуска разнообразны: можно выбрать спокойный отдых на курортах Чемала или на берегу Телецкого озера, а если вы активный путешественник - подняться на гору Белуха: эта вершина считается главным "местом силы" на Алтае. Если же вы намерены увидеть за один раз как можно больше, такой маршрут лучше преодолевать на машине, хотя встречаются смельчаки на мотоциклах или даже велосипедах.

Чемал. Фото: Зара Аджемян

Основной кольцевой автомобильный маршрут Горного Алтая, так называемая "алтайская кругосветка", начинается в Горно-Алтайске. Далее по Чуйскому тракту она спускается на юг, почти до границы с Казахстаном, и огибает гору Белуха. Затем, сворачивая на восток, минуя Чибит и ледники Актру, дорога поднимается вверх и через Чулышманскую долину выходит к Телецкому озеру. Такой путь вокруг главной алтайской горы (без подъема на нее) можно спокойно преодолеть чуть менее чем за две недели. Особой подготовки не требуется - достаточно хорошей физической формы и опыта пеших походов для однодневных "вылазок".

Телецкое озеро. Фото: Павел Кормаков

Хотя путешествие можно организовать и самостоятельно, для первого раза все же лучше обратиться к туристическим компаниям. Полторы-две недели вполне достаточно, чтобы познакомиться с природой Алтая, ежедневно переезжая из одной точки в другую и совершая радиальные выходы без тяжелых рюкзаков. Условия проживания предлагаются вполне комфортные: спать на голой земле не придется даже в местах, не тронутых цивилизацией. Но надо быть готовым к очень разному качеству дорог: от почти идеального асфальтового полотна Чуйского тракта до горных ухабов. Итак, поехали!

Чемал

Расположенный в широкой долине между реками Чемал и Катунь, он отличается особым микроклиматом, за счет чего известен как главный бальнеологический курорт Алтая. В Чемале находятся Камышлинский водопад и знаменитый скалистый остров Патмос, на котором монахи-отшельники построили храм - место паломничества православных христиан. Цель паломничества традиционных туристов - Долина Горных Духов. Отсюда, с вершины отлогого холма открывается головокружительный вид на реку Катунь с маленьким островом яйцеобразной формы - такова "визитная карточка" этих мест.

Долина Духов, вид на "сердце" реки Катунь. Фото: Зара Аджемян

Нижняя Катунь в районе Чемала - идеальное место для сплавов разного уровня сложности. Маршрут может быть и с крутыми порогами, и совсем простой. Есть даже детский рафтинг.

Чем дальше на юг уходит дорога, тем меньше привычной инфраструктуры. Продукты и все необходимое лучше покупать впрок: неизвестно, когда в следующий раз удастся встретить магазин или рынок. Отправляясь на Алтай, надо быть готовыми к тому, что в некоторых местах не будет связи с внешним миром. Да и нужна ли она здесь, в горах?

Головокружительные красоты обеспечены на протяжении всего Чуйского тракта - древнейшего пути из Сибири в Азию. Его называют чуть ли не самой живописной автомагистралью России. В 2016 году он занял 5-ое место в десятке самых красивых дорог в мире по версии журнала National Geographic. Федеральная трасса протянулась на 968 км от Новосибирска до границы с Монголией.

Чуйский тракт. Фото: Павел Кормаков

Уймонская долина и Мультинские озера

Спускаясь ниже по Чуйскому тракту, мы попадаем в Уймонскую долину. Местные жители, преимущественно старообрядцы или их потомки, полагают, что здесь находится Беловодье - легендарная "страна свободы", земной рай, о котором говорится в старославянских преданиях. Кстати, именно сюда приезжал Николай Рерих, искавший на территории Южной Сибири и Центральной Азии загадочную Шамбалу. Великий исследователь, ученый и художник называл Алтай священным местом и полагал, что "духовное возрождение нашей Родины придёт из Сибири".

В Уймон приезжают еще из-за одной достопримечательности - Мультинских озер, разбросанных по серверному склону Катунского хребта. Если хочется испытать эффект "оживших фотообоев" с "рабочего стола" компьютерного экрана, то вам именно сюда: сине-бирюзовые озера на фоне снежных пиков здесь вполне настоящие.

Чибит и ледники Актру

В урочище Калбак-Таш находится крупнейшее в Сибири собрание петроглифов. Здесь более 5 000 наскальных рисунков, созданных во времена египетских пирамид. В них можно разглядеть изображения людей, животных и... то ли жука, то ли космической ракеты.

Дальше маршрут идет на восток, в сторону поселка Чибит. Сюда приезжают для восхождения на ледники Актру (Актуру) Северо-Чуйского хребта. Эти горы столь же маняще-прекрасны, сколь и опасны: нередки случаи гибели альпинистов. Из семи ледников неподготовленным туристам разрешается подняться лишь на два - Малый и Большой Актру. На какой пойти - зависит от физической подготовки и погодных условий. Захватывающие впечатления и головокружительные виды величественных снежников обеспечены в любом случае.

Кызыл-Чин или "алтайский Марс"

Самая восточная точка маршрута - полюбившийся всем путешественникам "алтайский Марс". Гряда этих Радужных гор раскинулась в ущелье Кызыл-Чин в Чуйской степи. Их необычный окрас - от ярко-красного и оранжевого до желтого и бледной охры - получился благодаря большому содержанию в почве оксида железа. Настолько ли красиво на самом Марсе, остается только догадываться, но "алтайский Марс" определённо стоит того, чтобы его увидеть.

Близ Акташа есть еще Гейзеровое озеро, не замерзающее даже зимой: ярко-бирюзовое пятно диаметром 30 метров в центре густого таежного массива выглядит не менее инопланетно, чем пейзажи Радужных гор.

Долина реки Чулышман

И в тот момент, когда путешественник может наивно подумать, что он уже видел весь Алтай, ему открывается Чулышманская долина - одно из самых эффектных мест в низине Алтайских гор, дикий край редкой красоты, уникальное ущелье длиной в 241 км.

Чулышманская долина. Фото: Зара Аджемян

Только ради Чулышмана стоило бы поехать на Алтай. Главными "хитами" здесь считаются Каменные грибы в урочище Аккурум, одно из природных чудес Горного Алтая, и водопад Учар на территории Алтайского заповедника, который входит в пятёрку самых труднодоступных достопримечательностей России. Впрочем, последний факт лишь подстёгивает интерес путешественников.

Каменные грибы в урочище Аккурум. Фото: Зара Аджемян

Телецкое озеро

Севернее Чулышманской долины,на северо-востоке Горного Алтая, находится Телецкое озеро. Оно входит в список Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО, и его нередко сравнивают с Байкалом. Ни с чем не сравнивая, скажем, что здесь царит какое-то непередаваемое спокойствие и умиротворение

Музеи

Тем, кто интересуется историей, на Алтае тоже есть что посмотреть. Например, "Национальный музей имени А. В. Анохина" в Горно-Алтайске с прекрасной коллекцией, относящейся к этнографии и фольклору народов Южной Сибири. Здесь находится знаменитая на весь мир "Алтайская принцесса" - мумия, обнаруженная на могильнике Ак-Алаха на плато Укок в 1993 году, которая считается одним из самых значимых открытий российской археологии. Местные жители верят, что Принцесса является хранительницей алтайской земли, прародительницей и покровительницей народа. С потревоженным покоем Дочери Алтая связывают различного рода бедствия - от землетрясений до наводнений. Возможно - кто знает? - поэтому музей пока остается закрытым.

В Верхний Уймон стремятся не только ради Дома-музея Н. К. Рериха, но и ради Музея истории и культуры Уймонской долины, где собрана обширная коллекция экспонатов русского обихода и старообрядчества.

Важная точка на литературной карте России - село Сростки Бийского района: это родина Василия Шукшина. Здесь находится мемориальный музей писателя, а у подножия горы Пикет установлен ему памятник.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЖИВАНИЮ

Организованная поездка по Алтаю через туристическую фирму обойдется от 30 до 90 тысяч рублей в зависимости от количества дней и типа проживания. В эту стоимость будут входить все расходы, деньгами стоит запастись только для покупки сувениров. Варианты ночевок могут быть разными: от палаток и аилов (алтайских юрт) до туристических баз, причем во многих из них есть все условия для комфортного размещения, в том числе отапливаемые номера с горячей водой. Если организовать поездку самостоятельно, можно сэкономить от 30 до 50%. Авиабилеты до Горно-Алтайска, разумеется, оплачиваются отдельно.

Неделя отдыха на курорте Чемала обойдется от 14 до 50 тысяч рублей. На Телецком озере расположены гостиничные комплексы и курорты подороже, здесь же находится и единственная на весь Алтай пятизвёздочная гостиница, где все стандартные номера забронированы вплоть до конца сентября. При желании за 400 тысяч рублей отель предложит своим гостям перелет на вертолете до Белухи. Полететь до Каракольских озер обойдется заметно дешевле - в 213 тысяч рублей.

На основании собственного опыта заметим, что вне зависимости от того, какой тип отдыха вы предпочитаете (активный или размеренный) и какой вид проживания (в палатках, уютных аилах или в номерах с горячей водой), вы обязательно влюбитесь в этот удивительный край и будет мечтать сюда вернуться.