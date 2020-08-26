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Рубрика: В мире

Президент Чехии госпитализирован с травмой руки

Президент Чехии Милош Земан. Фото: AFP/ATTILA KISBENEDEK Президент Чехии Милош Земан. Фото: AFP/ATTILA KISBENEDEK
Президент Чехии Милош Земан. Фото: AFP/ATTILA KISBENEDEK

Президент Чехии Милош Земан во вторник вечером был госпитализирован из-за травмы руки. Об этом в Twitter сообщил пресс-секретарь Иржи Овчачек.

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По его словам, президент смотрел новости по телевизору, а затем решил подняться с кресла без помощи трости или телохранителей. "Он споткнулся и сломал правую руку", - цитирует ТАСС Овчачека. При этом он отметил, что у 75-летнего Земана проблемы с ногами.

Сейчас президент находится в Центральном военном госпитале в Праге, где ему будет проведена операция. Жизни Земана ничего не угрожает. Отмечается, что он постоянно контактирует с родными и с сотрудниками.

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