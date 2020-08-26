Придется ли сидеть на карантине после поездки в Абхазию

С 1 августа России возобновила авиасообщение с Турцией, Великобританией и Танзанией, а также взаимно открыла границы с Абхазией.

В соседнее государство, в отличие от других стран, россияне отправляются на автобусах, личных автомобилях и даже пешком. Какие правила действуют для россиян после возвращения из Абхазии, "РГ" уточнила в Роспотребнадзоре.

"Двухнедельный карантин туристам, выезжающим из Абхазии на территорию Российской Федерации соблюдать не надо", - сообщили в ведомстве.

Сейчас международный автомобильный пункт пропуска Адлер-Псоу работает в штатном режиме. Мероприятия по санитарной охране территории проводятся в соответствии с нормативно-законодательными актами Роспотребнадзора, заметили в ведомстве. "В отношении возвращающихся из Абхазии жителей Российской Федерации (на автомобильном транспорте, на пешеходных переправах) проводится санитарно-карантинный контроль. Используются тепловизоры для дистанционной термометрии граждан", - пояснили в Роспотребнадзоре. При этом случаев пересечения границы гражданами с повышенной температурой тела в период распространения новой коронавирусной инфекции не зарегистрировано.

О других правилах возвращения в Россию из Абхазии в Роспотребнадзоре не сообщили. В Постановлении Главного санитарного врача РФ N22 от 27.07.2020 указано, что с момента прибытия в Россию в течение трех календарных дней нужно пройти обязательный тест на COVID-19, а результаты выложить на портале Госуслуг. Однако в документе речь идет только о гражданах, прибывающим на территорию России воздушным транспортом.