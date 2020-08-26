Путин и Конте обсудили вакцины от коронавируса

Председатель Совета министров Италии позвонил президенту России. Владимир Путин и Джузеппе Конте говорили о сотрудничестве по борьбе с коронавирусом, ситуации в Беларуси, кризисе в Ливии и госпитализации блогера Алексея Навального.

Лидеры договорились активизировать сотрудничество в противодействии распространению коронавирусной инфекции, включая работу над вакцинами для профилактики, сообщили в пресс-службе Кремля.

Путин и Конте обменялись мнениями по сложившейся после президентских выборов обстановке в Беларуси. Российский лидер подчеркнул контрпродуктивность любых попыток вмешательства во внутренние дела республики и давления на ее руководство. "Высказано понимание, что сейчас главное - не допустить какой-либо эскалации", - отметили в Кремле.

Говорили о ливийском кризисе. Было отмечено, что у него нет военного решения - урегулирование должно быть исключительно политико-дипломатическими средствами. Лидеры подчеркнули необходимость скорейшего возобновления межливийского диалога.

В разговоре также затрагивалась ситуация вокруг госпитализации Навального. Путин подчеркнул "недопустимость скороспелых и необоснованных обвинений в этой связи и заинтересованность в тщательном и объективном расследовании всех обстоятельств произошедшего", сообщили в Кремле.