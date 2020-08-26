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26.08.2020 21:43
Рубрика: Общество

Четверть месячной нормы осадков выпала за среду в столице

Текст: Ирина Огилько

За сутки среды в столице выпало более четверти месячной нормы осадков. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

Фото: iStock
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Дождь в среду оказался сильнее, чем изначально предполагали метеорологи. Так, вместо 10 мм, выпало вдвое больше. Если учесть, что в августе нормой является 77 мм, то выпало более четверти месячной нормы.

- В августе было не так много осадков, всего с начала месяца выпало около 11 мм осадков, и дождь пересохшей столичной земле пойдет на пользу, - поделилась мнением с "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова. - В четверг и пятницу также возможны осадки, но они будут менее интенсивными и продолжительными.

По предварительному прогнозу прекратят поливать небеса лишь к субботе. А затем, возможно, вернется "летняя" жара.

Напомним, что дождь в среду хоть и не повредил десятки машин, но подтопил некоторые улицы. Также сильного дождя не выдержала кровля Новой Третьяковской галереи на Крымском валу. Выставочные залы временно будут закрыты.

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