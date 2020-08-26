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26.08.2020 22:22
Рубрика: Общество

Ректор РЭУ им.Плеханова покинул свой пост

Текст: Мария Агранович

Виктор Гришин, занимавший пост ректора Российского экономического университета им.Плеханова с 2008 года, покинул свой пост. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки.

Фото: Мария Агранович, Александр Шансков
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С 28 августа временно исполняющим обязанности ректора Плехановки назначен ректор Государственного университета управления (ГУУ) Иван Лобанов.

В пресс-службе уточнили, что Гришин оставил ректорское кресло по по собственному желанию.

"Да, действительно, я уволился", - цитирует Гришина ТАСС. Он подтвердил, что сделал это по собственному желанию и подчеркнул, что ему почти 70 лет, и он пока что не знает, будет ли где-то работать.

Виктор Гришин - доктор экономических наук, специалист по региональной экономической политике в России. Трижды избирался депутатом Госдумы, возглавлял Комитет по делам Федерации и региональной политике. Ректором РЭУ им. Плеханова был избран 8 сентября 2008 года.

Награжден Орденом Александра Невского, Орденом Почета, Орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

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