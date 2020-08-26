Синоптики рассказали, когда в Москве закончатся дожди

Солнечная погода в столичном регионе сменилась дождями. Как отмечают синоптики, 26 августа может выпасть около 10 мм осадков, но уже ночью ливни прекратятся. Правда, лишь на время.

По данным центра "Фобос", к утру 27 августа воздух в Москве остынет до +11…+13, а в Подмосковье - до +8…+13. Днем выглянет солнце, потому термометры покажут +20…+22, по области - примерно +18..+23. Однако к вечеру небо вновь затянут облака, пойдет дождь.

Увы, пятница, 28 августа, будет пасмурной, дождливой и прохладной: синоптики обещают в столице не больше +18…+20, а в регионе - до +15…+20. Дожди закончатся 29 августа, температура воздуха повысится до +20. На следующий день станет еще теплее - столбики термометров перешагнут отметку +20 градусов. А уже в понедельник, 31 августа, прогнозируется не ниже +22…+27.

Ранее Гидрометцентр России объявил в Москве из-за сильных дождей оранжевый уровень погодной опасности.