В 500 миллионах световых лет от Земли заметили "реактивный двигатель"

After @NASAFermi detected high-energy gamma rays coming from the object, scientists used the #VLBA to make high-resolution images of the galaxy, dubbed TXS 0128+554.



Credit: Lister et al.; Sophia Dagnello, NRAO/AUI/NSF pic.twitter.com/plWoEuVwde — NRAO (@TheNRAO) August 25, 2020

Национальная радиоастрономическая обсерватория NRAO (США) опубликовала редкое изображение реактивных струй, исходящих из ядра молодой эллиптической галактики.

Снимок представлен на официальном сайте NRAO. Как следует из релиза к нему, изображение было получено при помощи инструмента VLBA - системы очень длинной базовой линии.

Астрономам удалось заснять, как молодые радиоизлучающие струи материала выходят из ядра эллиптической галактики. Она находится примерно в 500 миллионах световых лет от Земли. Кстати, изначально данный объект был обнаружен космическим телескопом Fermi. Он зафиксировал высокоэнергетические гамма-лучи, исходящие от галактики.

После этого ученые решили использовать инструмент VLBA для получения изображений галактики с высоким разрешением. Это событие получило название TXS 0128 + 554.

Сообщается, что представленное изображение на самом деле состоит из шести разных снимков, сделанных VLBA на наблюдаемых частотах от 2,2 до 22,2 ГГц. Широкие "лепестки" по обе стороны от яркого ядра - это результат реактивной активности, которая началась примерно 80 лет назад. По словам ученых, разрыв между этими "лепестками" и центральной областью указывает на то, что примерно в то же время активность струй резко упала, а возобновилась она около 10 лет назад.

"Это одни из самых молодых известных "реактивных двигателей" в таких системах и только некоторые из них, как известно, излучают гамма-лучи", - так прокомментировал изображение астроном Мэтью Листер из Университета Пердью.

Как следует из релиза, яркие края "лепестков" - это места, где выброшенный материал, двигаясь со скоростью примерно в три раза меньше скорости света, сталкивается с внутренним материалом галактики.

Яркие излучающие области в диаметре достигают около 35 световых лет и находятся в центре галактики. А рядом расположена сверхмассивная черная дыра, масса которой примерно в один миллион раз превышает массу нашего Солнца.

Полностью исследование опубликовано в журнале Astrophysical Journal.