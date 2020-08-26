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26.08.2020,  
10:49
Текст:  Антон Валагин (Воронеж)

Видео: российский прапорщик установил мировой рекорд на грузовике

Два мировых рекорда по преодолению брода на грузовике установлены на Армейских международных играх.

Фото: Алексей Михайлов / РГ
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- В ходе одиночного заезда водитель сборной РФ прапорщик Сергей Телых установил мировой рекорд, преодолев брод на КамАЗе 4350 за 1 минуту и 59 сотых секунды. Водитель сборной КНР Лю Шуай показал лучшее время при выполнении упражнения на КамАЗ 5350 - 1 минута, 6,07 секунды, - рассказали в пресс-службе Западного военного округа.

Конкурс военных автомобилистов "Мастера автобронетанковой техники" проходит в учебном центре под Воронежем. Новинкой этого года стало участие в гонках "техничек" - мобильных мастерских на базе КамАЗ. Другое новшество - необходимость поддомкратить танк Т-72 надувной подушкой.

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