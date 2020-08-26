Глава Камчатки отказался от винного кабинета в пользу Дня города

Врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов поручил отказаться от проектирования и строительства кабинета в столовой краевого правительства, а сэкономленные средства потратить на празднование Дня города.

- Там были непонятные для меня элементы, например, был запланирован винный кабинет. Это полнейшее безобразие, - приводятся на сайте правительства региона слова Владимира Солодова.

Ранее, согласно поручению врио губернатора, Камчатка отказалась от аренды некоторых офисов в Москве и Владивостоке ради экономии бюджетных средств. Солодов подчеркнул, что деньги должны направляться на решение социально-экономических задач и на помощь местным жителям.