Норвежский ученый попытался вывезти из России коллекцию волос девушек

Образцы волос, помещенные в белые бумажные конверты, были обнаружены в багаже и ручной клади ученого, гражданина Норвегии Томасена Юнгвара в зоне таможенного контроля аэропорта "Пулково". Юнгвар, собравшийся улетать в Норвегию, проследовал через "зеленый коридор", посчитав, что у него нет предметов, подлежащих декларированию.

История закончилась тем, что Московский районный суд Санкт-Петербурга привлек норвежца к административной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст.16.2 КоАП РФ. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Была проведена экспертиза, подтвердившая, что в белоснежных конвертах действительно волосы с головы людей, и рыночной стоимости на внутреннем рынке страны они не имеют. Но столь необычная коллекция не являлась предметом личного пользования, и поэтому гражданин Норвегии обязан был ее задекларировать.

Нарушитель пояснил, что в конвертах волосы от студенток (по три волоса на конверт), и эти образцы были собраны исключительно для научных целей. Он предполагал провести их анализ за пределами России с помощью метода, имеющегося только в Шотландии.

Коллекция по решению суда была конфискована.