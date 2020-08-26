В петербургских школах возобновят работу группы продленного дня

С 1 сентября 2020 года петербургские школы не только вернутся к очному режиму, но и возобновят работу групп продленного дня, сообщают в Смольном.

Правда, "продленка" будет с определенными ограничениями, продиктованными новыми санитарными нормами. В частности, во избежание смешивания коллективов каждая группа продленного дня будет формироваться только из учеников одного класса. Кроме того, занятия будут проводиться в закрепленных за классами кабинетах - тех же, в которых проходят уроки.

Создание групп продленного дня планируется во всех 663 школах Петербурга, где есть начальные (с первого по четвертый) классы. В отдельных школах они будут работать и для учащихся пятых-шестых классов.

Режим работы групп продленного дня каждая школа определяет самостоятельно. При этом должно быть выделено время как для выполнения домашних заданий, так и активного отдыха на свежем воздухе.