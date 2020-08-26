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26.08.2020,  
14:19
Текст:  Антон Валагин

Шесть государств примут участие в учениях на Кавказе

Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Армии шести государств будут участвовать в стратегическом командно-штабном учении "Кавказ-2020".

Фото: ЦНИИ "Буревестник" / скриншот с youtube.com
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Помимо России, это Беларусь, Индия, Иран, Мьянма и Пакистан.

Штабные переговоры с представителями стран-участниц СКШУ "Кавказ-2020" начались в Волгограде, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ.

Иностранные делегации побывали на полигоне Капустин Яр под Астраханью, где пройдет практическая часть маневров. Военные познакомились с полигоном, посетили полевой пункт управления.

Учения пройдут в сентябре.

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