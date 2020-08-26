Шесть государств примут участие в учениях на Кавказе

Армии шести государств будут участвовать в стратегическом командно-штабном учении "Кавказ-2020".

Помимо России, это Беларусь, Индия, Иран, Мьянма и Пакистан.

Штабные переговоры с представителями стран-участниц СКШУ "Кавказ-2020" начались в Волгограде, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ.

Иностранные делегации побывали на полигоне Капустин Яр под Астраханью, где пройдет практическая часть маневров. Военные познакомились с полигоном, посетили полевой пункт управления.

Учения пройдут в сентябре.