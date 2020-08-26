Уральская таможня задержала контрафактные смартфоны на 10 млн рублей

Крупную партию контрафактных гаджетов и чехлов к ним задержали на границе с Казахстаном уральские таможенники.

Провели операцию сотрудники мобильной группы Тюменской таможни совместно с коллегами из пограничного управления ФСБ Курганской и Тюменской областей.

Машина транспортно-логистической компании следовала из Петропавловска в Екатеринбург. В ней нашли 258 смартфонов марок Samsung и Huawei, а также 480 чехлов для iPhone.

"Страна происхождения товаров - Китай. По оценкам правообладателей, сумма причиненного ущерба составляет более десяти миллионов рублей", - передает отдел по связям с общественностью Уральского таможенного управления.

Материалы передали в полицию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 180 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание до двух лет тюрьмы со штрафом до восьмидесяти тысяч рублей.

По данным надзорного ведомства, в целом за первое полугодие в зоне деятельности таможни проверили около 850 автомобилей с товарами общим весом более 14 000 тонн. В 80 машинах грузы перевозили с нарушениями.