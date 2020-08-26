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26.08.2020 14:37
Рубрика: Происшествия

В Челябинске семья попала в больницу с галлюцинациями из-за грибов

Текст: Екатерина Призова

В этом году на Урале и в Сибири - небывалый урожай грибов. К сожаление, не обошлось без несчастных случаев. Так, трое человек - члены одной семьи - серьезно отравились грибами в Челябинске и оказались в больнице.

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"Один из них - мужчина - находится в токсической коме", - сообщили агентству РИА Новости в пресс-службе горздрава.

Вероятно, причиной интоксикации стали так называемые грибы-зонтики, которые родственники собрали. В этом семействе шампиньоновых встречаются как съедобные (например, гриб-зонтик полевой), так и ядовитые представители (например, лепиота каштановая). Их довольно легко перепутать, так как внешне они схожи.

По данным горздрава, вызов на пищевое отравление поступил в 21.47 по местному времени. Мужчина 63 лет впал в токсическую кому, он госпитализирован. Женщина 61 года с галлюцинациями и эйфорией также доставлена в больницу. Приблизительно в то же время "скорая" потребовалась также их 33-летней дочери, которая живет отдельно: с рвотой, тошнотой, эйфорией ее увезли в медучреждение.

Между тем

В соседней Свердловской области спасатели регулярно выезжают в леса на поиски заблудившихся грибников. В основном, преклонного возраста.

Так, по сообщению регионального главка МЧС, сейчас ищут девять человек, возраст которых от 38 лет до 81 года. Любители тихой охоты потерялась в Тугулымском районе под Первоуральском, под Нижним Тагилом, в Верхней Пышме и так далее - по всей территории области.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск УрФО Свердловская область Все о грибах

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