Самолет-разведчик США вторгся в воздушное пространство Китая

Американский стратегический разведчик Lockheed U-2 нарушил воздушную границу КНР. Об этом сообщил официальный представитель китайского МИДа Чжао Лицзянь.

- Самолет-разведчик США вторгся в закрытую для полетов зону в районе боевых стрельб Северного командования НОАК. Это произошло в воздушном пространстве Китая, - цитирует чиновника ТАСС. Cобытие крайне негативно отразилось на учениях, которые носят регулярный характер, отметил Лицзянь.

Министерство обороны КНР заявило Вашингтону протест по поводу инцидента. В Пекине назвали действия американских военных провокацией, нарушающей двухсторонние соглашения о безопасном использовании воздушного пространства.

Ранее Народно-освободительная армия Китая объявила о проведении боевых стрельб в Бохайском заливе, Желтом и Южно-Китайском морях. Воздушное пространство над районом учений и акватории городов Циндао и Ляньюньган были закрыты для гражданского сообщения. Власти провинции Шаньдун уведомили о том, что зона поражения при стрельбе боевыми снарядами будет большой, мощность боеприпасов - высокой, а риск нанесения ущерба при самовольном выходе в море - крайне высоким. Пострадавшие будут сами нести ответственность за последствия, предупредили военные.

Lockheed U-2 Dragon Lady - высотный самолет-разведчик ВВС США. Благодаря уникальным характеристикам самолет остается на службе более 60 лет. Дальность полета современной модификации U-2 9600 километров, практический потолок 21 км.