Страны бассейна реки Меконг укрепляют партнерство

Это, без сомнения, придало новый импульс дальнейшему развитию стран бассейна Ланьцанцзян-Меконг. Механизм разработан шестью странами, через которые протекает эта река. За более чем четыре года накоплено немало положительного опыта в области сельского хозяйства, борьбы с бедностью, использовании водных ресурсов. На нынешней встрече китайская сторона заявила, что начиная с этого года будет делиться со странами бассейна Меконга гидрологической информацией, с тем, чтобы совместно создать платформу сотрудничества в области водных ресурсов. Это имеет большое значение для сельскохозяйственных регионов вдоль реки Меконг. Президент Мьянмы Вин Мьин заявил, что этот шаг будет способствовать тому, что страны региона смогут совместно предотвращать и реагировать на стихийные бедствия.

В то же время, расширение торговли, взаимовыгодное сотрудничество и поддержание стабильности цепочек поставок стали одной из важных тем нынешней дискуссии. Несмотря на эпидемию, объем торговли и инвестиций в страны бассейна реки Меконг в первой половине этого года резко возрос, увеличившись на 8,7 и 33,5 процента соответственно, а экспорт сельскохозяйственных продуктов из этих стран в Китай увеличился на 21,2 процента в годовом выражении.

Кроме того, на фоне продолжающейся эпидемии китайская сторона объявила о том, что будет учрежден специальный фонд общественного здравоохранения.

Также в ходе онлайн-встречи китайская сторона поддержала центральную роль АСЕАН в восточно-азиатском сотрудничестве, и выразила надежду на углубление партнерства в АСЕАН с помощью сотрудничества в бассейне Ланьцанцзян-Меконг и укрепление отношений стратегического партнерства между Китаем и АСЕАН.

Последняя встреча руководителей стран бассейна Ланьцанцзян-Меконг прошла в режиме видеоконференции. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Также активно обсуждался вопрос развертывания сотрудничества с Японией, РК и ЕС. Это, несомненно, дает больше стимулов для развития и процветания региона.

Заглядывая в будущее можно сказать, что Китай и страны бассейна Меконга как хорошие соседи и партнеры будут и впредь прилагать совместные усилия для развития и процветания региона и открыть двери для новых возможностей.