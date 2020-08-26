Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
26.08.2020,  
13:46
Текст:  Николай Грищенко

Сверхскоростной надводный беспилотник представили на "Армии-2020"

Фото: Юрий Мальцев Фото: Юрий Мальцев
Фото: Юрий Мальцев
Фото: Илья Максимов
Конструктор рассказал о возможностях глиссирующего внедорожника "Дрозд"

На международном форуме "Армия-2020" состоялась презентация надводной беспилотной платформы "КиберБоат-330". Катер разработан в Санкт-Петербурге для патрулирования мелководной зоны Каспийского моря.

Как сообщил "РГ" директор Центра технологических проектов Алексей Майстро, беспилотник оборудован системами технического зрения, расхождения с препятствиями и поддержкой курса. Вся телеметрия запитывается с солнечных батарей. Это позволяет катеру перемещаться под управлением оператора или в автономном режиме.

На платформе также можно устанавливать видеокамеры, эхолот и тепловизор, а также боевой модуль. Длина корпуса три метра, высота - 1,58 метра и ширина - 1,92 метра. Дальность видеосвязи составляет 40 километров.

В снаряженном состоянии катер водоизмещением 0,55 тонны имеет осадку 0,34 метра. Гибридная ДВС-электрическая установка позволяет разогнать беспилотную платформу до 60 узлов или 111 километров в час. Электрической зарядки батарей хватает на 140 часов, а дальность плавания до 500 морских миль. При этом пока аппарат использует ДВС, аккумуляторы заряжаются.

Водометный движитель и бронированное днище из алюминиевого композита позволяют катеру на скорости и без повреждения проходить участки песчаной мели.

К беспилотной платформе проявили интерес не только представители Минобороны России, но и Ирана.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
разработки
Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Шесть государств примут участие в учениях на Кавказе 14:19
Конструктор рассказал о возможностях глиссирующего внедорожника "Дрозд" 10:24
Ракетный комплекс "Гермес" уничтожит танки на расстоянии до 100 км 25.08.2020
беспилотники
Фото: Republic of Korea Armed Forces/Wikimedia.org
Самолет-разведчик США вторгся в воздушное пространство Китая 11:20
Убийца подлодок: Military Watch оценил подводный дрон "Цефалопод" 25.08.2020
National Interest высоко оценил перспективы беспилотной "Арматы" 25.08.2020