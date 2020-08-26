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Умер отец Стивена Спилберга

Новости
    26.08.2020, 11:46
Текст:   Олег Усков

У самого кассового постановщика в истории кинематографа, американского режиссера, сценариста и плодовитого продюсера Стивена Спилберга умер отец.

Как передает ET, Арнольд Спилберг скончался во вторник в Лос-Анджелесе на 104-м году жизни "по естественным причинам". То есть от старости.

Известно, что неоднократный лауреат "Оскара" был с отцом в исключительно теплых отношениях и часто рассказывал о той поддержке, которую получал от родителя. В частности, Арнольд Спилберг помог сыну в работе над его первой полнометражной картиной Firelight (1964), которую Стивен снял, когда ему было семнадцать.

Кроме того, рассказы отца о его службе во время Второй мировой частично вдохновили режиссера на создание его знаменитой военной драмы 1998 года "Спасти рядового Райана".

Помимо Стивена у патриарха остались дочери Энн, актриса, сценарист и продюсер, Сью и Нэнси, продюсер документального кино, четверо приемных детей, одиннадцать внуков и восемь правнуков.

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