Умер отец Стивена Спилберга

У самого кассового постановщика в истории кинематографа, американского режиссера, сценариста и плодовитого продюсера Стивена Спилберга умер отец.

Как передает ET, Арнольд Спилберг скончался во вторник в Лос-Анджелесе на 104-м году жизни "по естественным причинам". То есть от старости.

Известно, что неоднократный лауреат "Оскара" был с отцом в исключительно теплых отношениях и часто рассказывал о той поддержке, которую получал от родителя. В частности, Арнольд Спилберг помог сыну в работе над его первой полнометражной картиной Firelight (1964), которую Стивен снял, когда ему было семнадцать.

Arnold Spielberg, a pioneering computer designer who encouraged his only son, Steven Spielberg, to become a filmmaker, has died https://t.co/xggwJxrc66 pic.twitter.com/qkUUgusaFg — The Hollywood Reporter (@THR) August 26, 2020

Кроме того, рассказы отца о его службе во время Второй мировой частично вдохновили режиссера на создание его знаменитой военной драмы 1998 года "Спасти рядового Райана".

Помимо Стивена у патриарха остались дочери Энн, актриса, сценарист и продюсер, Сью и Нэнси, продюсер документального кино, четверо приемных детей, одиннадцать внуков и восемь правнуков.