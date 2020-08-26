Участие в благотворительной акции "Bosco для Друзей" станет пропуском на трибуны теннисного турнира

5 и 6 сентября пройдет второй благотворительный теннисный турнир Bosco Friends Open: на кортах Bosco Tennis Club в Лужниках легенды тенниса сыграют с представителями бизнес- и медиа-индустрий.

В этот раз на первый день турнира, 5 сентября, сможет попасть каждый - достаточно стать участником благотворительной акции. Суть ее проста: с 24 августа любой покупатель может приобрести поло или футболку Bosco последнего летнего сезона (напомним, что бренд Bosco объединяет две линии: Bosco Sport, одежду для активного спорта и отдыха, и Bosco Fresh, повседневную одежду для всей семьи). Затем 30% от этой суммы суммы компания перечисляет в благотворительный фонд "Друзья", а каждый такой покупатель получает возможность стать зрителем первого дня теннисного турнира.

Кстати, тех, кто сделает покупку в ГУМе или в Петровском пассаже, ждет еще один приятный сюрприз - бесплатная вышивка инициалов или любого простого рисунка.

Второй участник акции, фонд "Друзья", считает своей миссией соединять друг с другом два мира - бизнес и благотворительность. По своей структуре "Друзья" - это "фонд фондов", агрегатор возможностей и ресурсов. Он обучает сотрудников других фондов, помогает их командам в построении долгосрочных стратегий, нацеленных на системное решение социальных проблем, развивает культуру интеллектуального волонтерства и создает площадки и механизмы для фандрайзинга и успешного сотрудничества фондов с бизнесом и государством. Лучшие решения получаются, когда они сделаны от сердца и неформально - для друзей.