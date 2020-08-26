В Институте Пушкина прошла традиционная Летняя школа русского языка. Правда, из-за пандемии - в онлайн-формате.

В интернациональных дистанционных группах, сформированных по уровню знаний - от начального до уровня профессионального владения - занимались 74 студента из 28 стран, в том числе, из Китая, Румынии, Франции, Турции, Бразилии, США и Японии, сообщает пресс-служба вуза.

"Несмотря на дистант, это не просто записанные уроки в онлайн-формате, а живое общение с носителем языка и взаимодействие с другими студентами в группе", - рассказывает руководитель Летней школы Галина Купцова.

По мнению педагогов, в такой вынужденной "удаленке" есть и плюсы. Например, небольшое количество студентов в группе, что позволяет им много говорить.

Чтобы восполнить отсутствие реальной языковой среды, преподаватели придумывают разные способы по максимуму использовать потенциал виртуального пространства. Например, как ассистент кафедры стажировки зарубежных специалистов Дарья Труханова, привлекают к разговорной практике разных интересных людей. Не обязательно филологов. Студенты получают ссылку на профиль человека в соцсетях, заочно знакомятся с ним и на встрече задают любые вопросы. Так Дарья нашла в собеседники своим ученикам девушку, которая работает на нефтяном месторождении.

"Дочь известного в Москве художника, которая все бросила в Москве и работает в Сургуте, добывает нефть, - рассказывает Труханова. - Она инженер. На работу летает на вертолете, вахтами по 30 дней".

И вот какой диалог у этого необычного "преподавателя" состоялся с одним из иностранных студентов:

- Сколько вы идете на работу?

- Я летаю.

- Как?

- На вертолете.

- Сколько минут?

- 2 часа.

Иностранные слушатели Летней школы о том, почему они учат русский язык:

Наталья Нантциу, 43 года, живет в Салониках (Греция)

- Мне хотелось бы получить высшее образование в Москве. С русским языком я познакомилась пять лет назад. В нем есть что-то волшебное, с первого момента поняла, что хочу научиться правильно говорить по-русски.

Митар Сладое - выпускник юридического факультета, работает в Директорате по европейским интеграциям Совета министров Боснии и Герцеговины

- Я с детства люблю русский язык и русскую культуру. Вырос на русской литературе и всегда мечтал хорошо выучить русский язык и посетить великие города и прекрасные места России.

Норма Шнайдер - редактор и журналист из Германии

- Я изучала философию, немецкую литературу и социологию во Франкфурте-на-Майне. Пять лет назад я довольно спонтанно начала изучать русский язык, потому что люблю путешествовать и хотела поехать в Россию и Восточную Европу. С тех пор я побывала в России, в Азербайджане, Армении, Грузии на Украине. Хочу писать статьи и книги - особенно о русской культуре и литературе.