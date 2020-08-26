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26.08.2020 17:03
Рубрика: Общество

В Институте Пушкина прошла традиционная Летняя школа русского языка

Текст: Елена Новоселова
В Институте Пушкина прошла традиционная Летняя школа русского языка. Правда, из-за пандемии - в онлайн-формате.
Фото: Станислав Красильников/ТАСС Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

В интернациональных дистанционных группах, сформированных по уровню знаний - от начального до уровня профессионального владения - занимались 74 студента из 28 стран, в том числе, из Китая, Румынии, Франции, Турции, Бразилии, США и Японии, сообщает пресс-служба вуза.

"Несмотря на дистант, это не просто записанные уроки в онлайн-формате, а живое общение с носителем языка и взаимодействие с другими студентами в группе", - рассказывает руководитель Летней школы Галина Купцова.

По мнению педагогов, в такой вынужденной "удаленке" есть и плюсы. Например, небольшое количество студентов в группе, что позволяет им много говорить.
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Чтобы восполнить отсутствие реальной языковой среды, преподаватели придумывают разные способы по максимуму использовать потенциал виртуального пространства. Например, как ассистент кафедры стажировки зарубежных специалистов Дарья Труханова, привлекают к разговорной практике разных интересных людей. Не обязательно филологов. Студенты получают ссылку на профиль человека в соцсетях, заочно знакомятся с ним и на встрече задают любые вопросы. Так Дарья нашла в собеседники своим ученикам девушку, которая работает на нефтяном месторождении.

"Дочь известного в Москве художника, которая все бросила в Москве и работает в Сургуте, добывает нефть, - рассказывает Труханова. - Она инженер. На работу летает на вертолете, вахтами по 30 дней".

И вот какой диалог у этого необычного "преподавателя" состоялся с одним из иностранных студентов:

- Сколько вы идете на работу?

- Я летаю.

- Как?

- На вертолете.

- Сколько минут?

- 2 часа.

Иностранные слушатели Летней школы о том, почему они учат русский язык:

Наталья Нантциу, 43 года, живет в Салониках (Греция)

- Мне хотелось бы получить высшее образование в Москве. С русским языком я познакомилась пять лет назад. В нем есть что-то волшебное, с первого момента поняла, что хочу научиться правильно говорить по-русски.

Митар Сладое - выпускник юридического факультета, работает в Директорате по европейским интеграциям Совета министров Боснии и Герцеговины

- Я с детства люблю русский язык и русскую культуру. Вырос на русской литературе и всегда мечтал хорошо выучить русский язык и посетить великие города и прекрасные места России.

Норма Шнайдер - редактор и журналист из Германии

- Я изучала философию, немецкую литературу и социологию во Франкфурте-на-Майне. Пять лет назад я довольно спонтанно начала изучать русский язык, потому что люблю путешествовать и хотела поехать в Россию и Восточную Европу. С тех пор я побывала в России, в Азербайджане, Армении, Грузии на Украине. Хочу писать статьи и книги - особенно о русской культуре и литературе.

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