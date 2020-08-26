Вышел трейлер мелодрамы "Аммонит" с Кейт Уинслет и Сиршей Ронан

Трейлер очередного "смелого и прогрессивного" кинополотна представлен на YouTube.

Речь про двухчасовую лесбийскую мелодраму "Аммонит" (Ammonite) - с лауреаткой премии "Оскар" Кейт Уинслет и лауреаткой "Золотого глобуса" Сиршей Ронан.

При этом, глядя на происходящее, вспоминаешь в первую очередь не вирши Сапфо и песни Земфиры, а замечательную книгу Ричарда Форти "Трилобиты. Свидетели эволюции".

Суть. 1840-е. Англия. "Известная, но непризнанная охотница за окаменелостями" Мэри Эннинг (Уинслет) работает в одиночку на суровом южном побережье страны. "Знаменитые открытия остались позади, и теперь она ищет обычные ископаемые, чтобы продать их туристам и прокормить себя и больную мать". И когда богатый гость поручает Мэри заботу о своей жене Шарлотте (Ронан), Мэри не может позволить себе отказаться от финансово ободряющего предложения.

"Гордая и безоговорочно увлеченная своей работой", Мэри сначала без особого аппетита смотрит на гостью, но далее, присмотревшись, глаз отвести не может - это "развиваются отношения, навсегда изменившие жизнь обеих".

Режиссер и автор сценария - номинант Берлинского МКФ Френсис Ли ("Божья земля").

Дата российской премьеры, если таковая случится, пока не обозначена.