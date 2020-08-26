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26 августа 2020 г.

Заявление Совета Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по итогам проведения выборов Президента Республики Беларусь 9 августа 2020 года

Дата подписания 21 августа 2020 г.
Опубликован 26 августа 2020 г.
Вступает в силу 21 августа 2020 г.

9 августа 2020 года в Республике Беларусь состоялись президентские выборы. По их итогам Президентом Республики Беларусь избран А.Г.Лукашенко.

Выборы были проведены в соответствии с Конституцией и Избирательным кодексом Республики Беларусь. Они были открытыми, конкурентными и обеспечили свободное волеизъявление граждан Беларуси.

За ходом избирательной компании наблюдало значительное количество международных наблюдателей, в том числе от Парламентского Собрания Союза Беларуси и России и Межпарламентской Ассамблеи СНГ.

Фактов, ставивших под сомнение легитимность выборов Президента Республики Беларусь, не обнаружено.

Призываем все страны уважать суверенный выбор белорусского народа.

Считаем, что искусственное нагнетание ситуации вокруг итогов голосования противоречит букве и духу международного права.

Заявляем о недопустимости вмешательства во внутренние дела государства и выступаем против любых попыток дестабилизации общественно-политической обстановки в Республике Беларусь.

Все вопросы должны решаться конструктивно, в рамках действующего правового поля.

Уверены в том, что белорусский народ в этот ответственный момент проявит мудрость, сохранит мир и стабильность во имя процветания своей Родины.

21 августа 2020 года

г. Москва