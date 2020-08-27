3 сентября в 12-00 в "Российской газете" состоится презентация новой книги Павла Крашенинникова "Советское право. Итоги: Очерки о государстве и праве 1962 - 1984".

Книга продолжает серию работ автора, посвященных развитию отечественного государства и права. В рассматриваемый период времени с 1962 по 1984 годы завершилось формирование советского права, социалистическое государство вошло в эпоху застоя. При этом происходили важные события, как широко известные, так и не очень, но повлиявшие на развитие отечественного государства и права: косыгинская и конституционная реформы, появление диссидентов и правозащитников, систематизация законодательства 60-70-х годов, попытка создания Свода законов СССР. Представляется, что без анализа этих событий невозможно понять не только то, что происходило тогда, но и то, что происходит сейчас, в 20-х годах XXI века.

В числе спикеров презентации:

- автор книги Крашенинников Павел Владимирович - председатель Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству, Председатель Совета при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства, сопредседатель Ассоциации юристов России, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ;

- Чубарьян Александр Оганович - академик РАН, научный руководитель Института всеобщей истории РАН, президент Государственного академического университета гуманитарных наук (ГАУГН), Сопредседатель Российского исторического общества, доктор исторических наук, профессор;

- Блажеев Виктор Владимирович - ректор Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), член Совета при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства, сопредседатель Ассоциации юристов России, кандидат юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ;

- Витрянский Василий Владимирович - заместитель Председателя Высшего Арбитражного Суда РФ в отставке, член Совета при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ;

- Сванидзе Николай Карлович - директор Института Массмедиа РГГУ, заведующий кафедрой журналистики, профессор; член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека;

- Гонгало Бронислав Мичиславович - директор Уральского филиала Исследовательского центра частного права имени С.С. Алексеева при Президенте РФ, заведующий кафедрой гражданского права Уральского государственного юридического университета, член Совета при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ.

На презентации Павел Крашенинников ответит на все вопросы и подарит желающим книгу с автографом.

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