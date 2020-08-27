Итальянский патруль обнародовал видео взрывающейся яхты с казахскими туристами

Береговая охрана Италии обнародовала сделанную с патрульного вертолета видеосъемку, на которой зафиксирована гибель яхты 50-метровой LadyMM, ходившей под флагом Каймановых островов и направлявшейся с Капри на Сардинию.

На съемке видно горящее судно, которое в считанные секунды взрывается и уходит под воду.

На борту яхты было 17 человек, в том числе восемь туристов из Казахстана, а также девять членов экипажа. Все были спасены итальянской береговой охраной, в операции принимали участие два катера и вертолет.

Происшествие случилось у берегов Сардинии. Причины пожара на яхте выясняются.

Видео: RT