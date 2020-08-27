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Кэти Перри родила от Орландо Блума

Новости
    27.08.2020, 15:26
Текст:   Олег Усков

Милейшая 35-летняя американская актриса, певица и автор песен Кэти Перри и ее 43-летний английских жених (пара помолвлена) Орландо Блум стали родителями.

Фото: kinopoisk.ru
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У пары - дочь, девочку назвали Дэйзи Дав Блум.

Для певицы это первенец, тогда как у Блума, известного сердцееда, есть сын Флинн - от трехлетнего брака с австралийской супермоделью Мирандой Керр.

Счастливые родители только что синхронно опубликовали в социальных сетях трогательное фото. Подписав: "Добро пожаловать в мир, Дэйзи Дав".

По словам пары, младенец здоров, а сами они переполнены любовью.

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