Кэти Перри родила от Орландо Блума

Милейшая 35-летняя американская актриса, певица и автор песен Кэти Перри и ее 43-летний английских жених (пара помолвлена) Орландо Блум стали родителями.

У пары - дочь, девочку назвали Дэйзи Дав Блум.

Для певицы это первенец, тогда как у Блума, известного сердцееда, есть сын Флинн - от трехлетнего брака с австралийской супермоделью Мирандой Керр.

Счастливые родители только что синхронно опубликовали в социальных сетях трогательное фото. Подписав: "Добро пожаловать в мир, Дэйзи Дав".

По словам пары, младенец здоров, а сами они переполнены любовью.