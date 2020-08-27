Постановление правительства Ленинградской области от 27 августа 2020 года № 602 "О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 года № 573 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области"

Правительство Ленинградской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 года № 573 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области" следующие изменения:

пункт 1.2.5 изложить в следующей редакции:

"1.2.5. Организовать 1 сентября 2020 года торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний, с учетом эпидемиологической обстановки в муниципальных районах (городском округе) Ленинградской области в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.

Торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний, в образовательных организациях, расположенных в границах муниципальных образований Ленинградской области, отнесенных приложением 2 к настоящему постановлению к зоне 1, проводятся при условии:

продолжительности торжественных мероприятий не более 30 минут;

проведения торжественных мероприятий при благоприятных погодных условиях на свежем воздухе;

количества участников торжественных мероприятий не более 120 обучающихся (воспитанников);

количества приглашенных лиц на торжественное мероприятие (родители (законные представители) несовершеннолетних, гости) не более 120 человек при отдельном размещении от обучающихся (воспитанников) и использовании средств индивидуальной -защиты органов дыхания (гигиенические маски, респираторы).

Торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний, в образовательных организациях, расположенных в границах муниципальных образований Ленинградской области, отнесенных приложением 2 к настоящему постановлению к зоне 2, проводятся при условии:

продолжительности торжественных мероприятий не более 30 минут;

проведения торжественных мероприятий при благоприятных погодных условиях на свежем воздухе;

количества участников торжественных мероприятий не более 300 обучающихся (воспитанников);

количества приглашенных лиц на торжественное мероприятие (родители (законные представители) несовершеннолетних, гости) не более 300 человек при отдельном размещении от обучающихся (воспитанников) и использовании средств индивидуальной защиты органов дыхания (гигиенические маски, респираторы).

Торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний, в образовательных организациях, расположенных в границах муниципальных образований Ленинградской области, отнесенных приложением 2 к настоящему постановлению к зоне 3, проводятся без ограничений.";

пункт 1.3.5 изложить в следующей редакции:

"1.3.5. Организовать 1 сентября 2020 года торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний, с учетом эпидемиологической обстановки в муниципальных районах (городском округе) Ленинградской области в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.

Торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний, в образовательных организациях, расположенных в границах муниципальных образований Ленинградской области, отнесенных приложением 2 к настоящему постановлению к зоне 1, проводятся при условии:

продолжительности торжественных мероприятий не более 30 минут;

проведения торжественных мероприятий при благоприятных погодных условиях на свежем воздухе;

количества участников торжественных мероприятий не более 120 обучающихся (воспитанников);

количества приглашенных лиц на торжественное мероприятие (родители (законные представители) несовершеннолетних, гости) не более 120 человек при отдельном размещении от обучающихся (воспитанников) и использовании средств индивидуальной защиты органов дыхания (гигиенические маски, респираторы).

Торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний, в образовательных организациях, расположенных в границах муниципальных образований Ленинградской области, отнесенных приложением 2 к настоящему постановлению к зоне 2, проводятся при условии:

продолжительности торжественных мероприятий не более 30 минут;

проведения торжественных мероприятий при благоприятных погодных условиях на свежем воздухе;

количества участников торжественных мероприятий не более 300 обучающихся (воспитанников);

количества приглашенных лиц на торжественное мероприятие (родители (законные представители) несовершеннолетних, гости) не более 300 человек при отдельном размещении от обучающихся (воспитанников) и использовании средств индивидуальной защиты органов дыхания (гигиенические маски, респираторы).

Торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний, в образовательных организациях, расположенных в границах муниципальных образований Ленинградской области, отнесенных приложением 2 к настоящему постановлению к зоне 3, проводятся без ограничений.".

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Ленинградской области по социальным вопросам.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.

Губернатор Ленинградской области А.Дрозденко







