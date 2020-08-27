Леонид Рошаль призвал не сокращать расходы на здравоохранение

В начале августа минфин РФ опубликовал проект распределения предельных бюджетных ассигнований из федерального бюджета на ближайшие три года. В числе государственных программ, расходы по которым предлагается урезать, есть и госпрограмма "Развитие здравоохранения". В 2021 году, по проектировке министерства, расходы на эту программу должны снизиться на 65,7 млрд рублей, а суммарно с 2021 по 2023 годы финансирование сократится на 252,7 млрд рублей. Для сравнения, в 2021 году плановые расходы по этой программе составят 721,9 млрд рублей, в 2022-м - 716,5 млрд рублей и в 2023-м - 672,7 млрд рублей.
"Мы хорошо понимаем экономическую ситуацию в стране. Мы хорошо понимаем, что огромные средства были выделены для ликвидации пандемии. И мы приветствуем озвученное желание Президента и Правительства России не допустить в будущем ошибок в готовности страны к чрезвычайным ситуациям, и улучшить уровень оказания медицинской помощи, - говорится в обращении Нацмедпалаты, подписанном Леонидом Рошалем. - Тем более нам не понятно предварительное предложение Минфина России уменьшить расходы на здравоохранение на 252,7 миллиарда рублей в 2021-2023 гг. При этом запланированное ранее финансирование здравоохранения мы считали недостаточным, а теперь и оно уменьшается. Мы опять возвращаемся к прошлому".
Ничего более важного для страны, чем здоровье россиян, нет, - говорится в обращении медиков. Рошаль напомнил, что принятые поправки в Конституцию Российской Федерации направлены на улучшение качества медицины и повышение ее доступности в любой точке России, и это требует дополнительного финансирования.
"Уменьшение расходов на здравоохранение в 2021-2023 гг. будет полностью противоречить только что принятым всенародным голосованием поправкам к Конституции Российской Федерации, характеризующих Российскую Федерацию как социальное государство, и вызовет полное непонимание как у населения в целом, так и в медицинском сообществе в частности. Поэтому Национальная медицинская палата выступает категорически против сокращения государственного финансирования здравоохранения, и просит и Президента страны, и Правительство услышать наш голос. Мы обращаемся и к Государственной Думе и к Совету Федерации не допустить уменьшения финансирования здравоохранения", - говорится в обращении.
Напомним, что в НМП считают, что качественно улучшить медицинскую помощь в стране можно, если довести долю финансирования здравоохранения в ВВП до 5-6% и более. "Мы остаемся на этой позиции", - сказал Леонид Рошаль.