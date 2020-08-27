Леонид Рошаль призвал не сокращать расходы на здравоохранение

Национальная медицинская палата, возглавляемая известным детским хирургом Леонидом Рошалем, выразила озабоченность проектировками федерального бюджета, которые предполагают секвестировать расходы на государственную программу "Развитие здравоохранения". Представители медицинского сообщества обнародовали заявление, принятое на расширенном совете НМП.

В начале августа минфин РФ опубликовал проект распределения предельных бюджетных ассигнований из федерального бюджета на ближайшие три года. В числе государственных программ, расходы по которым предлагается урезать, есть и госпрограмма "Развитие здравоохранения". В 2021 году, по проектировке министерства, расходы на эту программу должны снизиться на 65,7 млрд рублей, а суммарно с 2021 по 2023 годы финансирование сократится на 252,7 млрд рублей. Для сравнения, в 2021 году плановые расходы по этой программе составят 721,9 млрд рублей, в 2022-м - 716,5 млрд рублей и в 2023-м - 672,7 млрд рублей.

"Мы хорошо понимаем экономическую ситуацию в стране. Мы хорошо понимаем, что огромные средства были выделены для ликвидации пандемии. И мы приветствуем озвученное желание Президента и Правительства России не допустить в будущем ошибок в готовности страны к чрезвычайным ситуациям, и улучшить уровень оказания медицинской помощи, - говорится в обращении Нацмедпалаты, подписанном Леонидом Рошалем. - Тем более нам не понятно предварительное предложение Минфина России уменьшить расходы на здравоохранение на 252,7 миллиарда рублей в 2021-2023 гг. При этом запланированное ранее финансирование здравоохранения мы считали недостаточным, а теперь и оно уменьшается. Мы опять возвращаемся к прошлому".

Ничего более важного для страны, чем здоровье россиян, нет, - говорится в обращении медиков. Рошаль напомнил, что принятые поправки в Конституцию Российской Федерации направлены на улучшение качества медицины и повышение ее доступности в любой точке России, и это требует дополнительного финансирования.

"Уменьшение расходов на здравоохранение в 2021-2023 гг. будет полностью противоречить только что принятым всенародным голосованием поправкам к Конституции Российской Федерации, характеризующих Российскую Федерацию как социальное государство, и вызовет полное непонимание как у населения в целом, так и в медицинском сообществе в частности. Поэтому Национальная медицинская палата выступает категорически против сокращения государственного финансирования здравоохранения, и просит и Президента страны, и Правительство услышать наш голос. Мы обращаемся и к Государственной Думе и к Совету Федерации не допустить уменьшения финансирования здравоохранения", - говорится в обращении.

Напомним, что в НМП считают, что качественно улучшить медицинскую помощь в стране можно, если довести долю финансирования здравоохранения в ВВП до 5-6% и более. "Мы остаемся на этой позиции", - сказал Леонид Рошаль.