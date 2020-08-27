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27.08.2020 17:16
Рубрика: Легковые авто

Mercedes-Benz отзывает в России более 300 автомобилей

Текст: Юрий Зубко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Росстандарт объявил об отзыве 329 автомобилей Mercedes-Benz А, реализованных в России в 2018-2020 годах. Причина - вероятность некорректной установки дренажного шланга для конденсата кондиционера.

Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.
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На всех транспортных средствах будет откорректирована установка дренажного шланга для конденсата кондиционера. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Примечательно, что накануне под отзыв попали 36 автомобилей Mercedes-Benz C-, E-, S-GLC, CLS. А все из-за некорректного выполнения болтового соединения подводящего и отводящего маслопровода турбокомпрессора.

В то же время 25 августа стало известно, что в сервис отправятся 15 автомобилей Mercedes-Benz Sprinter. Причиной стали электропровода, расположенные в области поворотных каркасов сидений, которые могут быть зажаты и тем самым повреждены. В самых худших случаях это может стать причиной неожиданного срабатывания подушки безопасности, либо она может не сработать при ДТП.

#Mercedes-Benz