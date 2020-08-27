Mercedes-Benz отзывает в России более 300 автомобилей

Росстандарт объявил об отзыве 329 автомобилей Mercedes-Benz А, реализованных в России в 2018-2020 годах. Причина - вероятность некорректной установки дренажного шланга для конденсата кондиционера.

На всех транспортных средствах будет откорректирована установка дренажного шланга для конденсата кондиционера. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Примечательно, что накануне под отзыв попали 36 автомобилей Mercedes-Benz C-, E-, S-GLC, CLS. А все из-за некорректного выполнения болтового соединения подводящего и отводящего маслопровода турбокомпрессора.

В то же время 25 августа стало известно, что в сервис отправятся 15 автомобилей Mercedes-Benz Sprinter. Причиной стали электропровода, расположенные в области поворотных каркасов сидений, которые могут быть зажаты и тем самым повреждены. В самых худших случаях это может стать причиной неожиданного срабатывания подушки безопасности, либо она может не сработать при ДТП.