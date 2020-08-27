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27.08.2020 13:50
Рубрика: Власть

Путин: Ситуация в Беларуси выравнивается

Президент РФ Владимир Путин назвал очевидным существование внутриполитических проблем в Беларуси. При этом глава государства выразил надежду на их решение исключительно мирным путем.

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"Все-таки в целом ситуация сейчас выравнивается.", - сказал президент в интервью телеканалу "Россия 1".

Также Путин обратил внимание на то, что Россия в ситуации с Беларусью ведет себя сдержаннее, чем политики Европы и США.

"Нам, безусловно, не безразлично, что там происходит. Это очень близкая, может быть, самая близкая к нам страна", - добавил глава государства.

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