Путин: Ситуация в Беларуси выравнивается

Президент РФ Владимир Путин назвал очевидным существование внутриполитических проблем в Беларуси. При этом глава государства выразил надежду на их решение исключительно мирным путем.

"Все-таки в целом ситуация сейчас выравнивается.", - сказал президент в интервью телеканалу "Россия 1".

Также Путин обратил внимание на то, что Россия в ситуации с Беларусью ведет себя сдержаннее, чем политики Европы и США.

"Нам, безусловно, не безразлично, что там происходит. Это очень близкая, может быть, самая близкая к нам страна", - добавил глава государства.