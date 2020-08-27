Путин заявил о резерве правоохранительных сил для Беларуси

Россия создала резерв сотрудников правоохранительных органов для Беларуси по просьбе президента республики, он будет использован только если ситуация начнет выходить из-под контроля и экстремисты приступят к грабежам и поджогам. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу "Россия 24".

"Нет необходимости что-то скрывать", - сказал президент и напомнил, что в международных договорах, в которых участвуют Россия и Беларусь, есть статьи, которые говорят о том, что все государства-члены этих организаций должны оказывать друг другу помощь в защите суверенитета, внешних границ и стабильности.

"В этой связи, конечно, у нас есть обязательства перед Беларусью, и Александр Григорьевич Лукашенко так и поставил вопрос. О том, что хотел бы, чтобы мы оказали при необходимости ему соответствующую помощь", - передал суть беседы с белорусским коллегой Владимир Путин.

"Я сказал, что Россия исполнит все свои обязательства, - продолжил президент РФ. - Александр Григорьевич попросил меня сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов, и я это сделал".

"Мы договорились также, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из под контроля и пока экстремистские элементы, прикрываясь политическими лозунгами, не перейдут определенную границу, не приступят просто к разбою, не начнут поджигать машины, дома, банки, пытаться захватывать административные здания и так далее", - назвал условие Путин.

"В разговоре мы пришли к выводу, что такой необходимости сейчас нет, и, надеюсь, ее не будет, и поэтому этот резерв мы не используем", - заключил президент.