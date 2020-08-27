Более тысячи заявок подали на стажировку в Комплексе социального развития

Более тысячи заявок подано на стажировку в Комплексе социального развития, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

- Все мы знаем, с какими трудностями порой сталкиваются выпускники при трудоустройстве сразу после окончания ВУЗа, поэтому мы и решили открыть стажировки в учреждениях Комплекса социального развития. Они станут первым шагом к построению карьеры для начинающих специалистов. К тому же, это уникальная возможность попробовать себя в социальной сфере. Мы объявили о старте отбора 10 августа, и уже сейчас получили более тысячи заявок. Эта цифра говорит об интересе молодых людей к социальной сфере, о желании помогать и делать наш город лучше и добрее.

С октябрь по декабрь 2020 года выпускники поработают в учреждениях Комплекса социального развития Москвы по 11 направлениям. Они могут попробовать себя в образовательной сфере, центрах госуслуг "Мои документы", освоить кадровое делопроизводство, познакомиться с техникой по подбору персонала или стать соцпомощником.

График у стажеров будет гибкий по 20 часов в неделю. За работу они получат зарплату в размере 20 195 рублей до вычета налогов. После прохождения лучшие смогут трудоустроиться в штат.

Заявки на участие в стажировке "Москва - добрый город" принимаются до 10 сентября. Анкету, резюме и промовидео на тему "Рассказ о добром деле или достижении, которым вы гордитесь" можно отправить через сайт проекта. Стажерами могут стать выпускники до 30 лет, имеющие постоянную регистрацию в Москве. Город готов принять на стажировку 500 молодых людей.