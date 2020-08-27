К выходным в Москве потеплеет до +25 градусов

В пятницу в столичный регион придет циклон с Северного моря. Он опустит температуру воздуха днем до +20 градусов. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

По данным метеорологов, в ночь на субботу ожидается не холоднее +15, днем 29 августа воздух прогреется до +23 градусов. Дождей синоптики не ожидают. В воскресенье будет до +25 градусов, однако местами пройдет дожди с грозами. Средняя за сутки температура воздуха ожидается на 2-3 градуса выше нормы.

В начале новой недели воздух сможет прогреться до +30.