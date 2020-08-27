27 августа в 26-й раз в Калуге открылась выставка "Дары сада, огорода и личного подворья". Организаторами выступили управление экономики и имущественных отношений и местное общественное движение "Совет садоводов и огородников".

Участники продемонстрировали возможности выращивания различных сортов овощей, ягод, фруктов, всех видов цветов и других растений и обменялись опытом.

Глава городского самоуправления города Калуги Александр Иванов, осмотрев экспозицию, отметил: "Мы гордимся нашими садоводами и огородниками, результат их труда поистине впечатляет, а урожаи с каждым годом становятся богаче. Видно, что все выращено с любовью.

Городские власти уделяют особое внимание развитию агропромышленного комплекса, всячески поддерживают местных сельхозпроизводителей. В результате нашей совместной работы на прилавках калужских магазинов появляется больше товаров от местных сельхозпроизводителей, доброй традицией стало проведение в Калуге различных фестивалей - яблок, сыра, меда, хлеба и других.

Замечательно, что калужане своими руками выращивают такие замечательные фрукты и овощи, своим трудом они прославляют родной город, способствуют его дальнейшему развитию".

Заслуженные садоводы были отмечены почетными грамотами.