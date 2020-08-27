Миллионы на временных
По распоряжению федеральных властей регионы России получат более четырех миллиардов рублей на создание временных вакансий для тех, кто остался без работы во время пандемии. Например, Амурской области в июле выделили 30 миллионов.
Средства рассчитаны на компенсацию затрат работодателя по оплате труда временных сотрудников в течение трех месяцев из расчета МРОТ плюс районный коэффициент. Такая материальная помощь позволит обеспечить зарплатой около 500 жителей региона, задействовав их на сезонных работах в сферах строительства, сельского хозяйства, транспорта, жкх, благоустройства территорий, а также в социальных службах по уходу за пожилыми людьми.
Впрочем, думать о вакансиях для тех, кто из-за коронавируса потерял работу, в Приамурье стали еще в начале мая. В области стартовала программа, в рамках которой граждане, лишившиеся заработка в пандемию, получили возможность устроиться на общественные работы. На эти цели из регионального бюджета выделили около 29 миллионов рублей. Этого достаточно, чтобы рабочие места были организованы более чем для 700 человек. Только в Благовещенске благодаря этой программе создали 375 вакансий.
- Предприятия города, туристические фирмы, гостиницы, предприятия общественного питания были уведомлены о возможности организации общественных работ, - отметили в мэрии города.
Работал тот, кто хотел
Пандемия привела к тому, что численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости Приморья с 1 марта по 21 июля, увеличилась в 3,3 раза и достигла 33981 человека. Из них были трудоустроены 7784.
Потерявшим работу власти смогли предложить временные вакансии водителя, гардеробщика, грузчика, дворника, дорожного и кухонного рабочих, маляра, официанта, почтальона, сторожа, штукатура, продавца, мойщика посуды…
- Для этого центр занятости заключил с работодателями 149 договоров о совместной деятельности. Мы также создали памятку, что нужно сделать руководителям предприятий, чтобы временно трудоустроить к себе приморцев, - говорит министр труда и социальной политики Светлана Красицкая.
Жители края, принимающие участие во временных и общественных работах, получают заработную плату, которую работодатель определяет сам в соответствии с нормами трудового законодательства, то есть не ниже МРОТ - 12130 рублей, увеличенных на районный коэффициент и дальневосточную надбавку.
- Оплата труда зависит и от затраченного времени, ведь общественные и временные работы могут быть рассчитаны как на весь рабочий день, так и на неполную занятость в течение нескольких часов в неделю, - комментируют в министерстве.
А вот трудоустройства подростков организованно не проводили. Школьников не приглашали ни в бригады по озеленению, ни на работу курьерами или промоутерами.
- Главное отличие нынешнего лета в том, что в пандемию COVID-19 мы не формировали ремонтные бригады из старшеклассников, обычно помогающие готовить школу к следующему учебному году. А именно эта форма заработка школьников обеспечивала хороший показатель занятости в летнее время, - говорит специалист департамента социальной защиты Елена Сумина.
И все-таки автор встречала этим летом работающих подростков, например, на автомойке. Разговорить их не получилось, скорее всего, из-за неофициального трудоустройства ребят предупредили не болтать.
Я бы в медики пошел...
Самостоятельно проще всего было устроиться в курьерские службы. Доставка стала востребованной, и такие сотрудники без дела не сидели.
- Мы принимали линейный персонал: сборщиков, курьеров, - рассказывает директор хабаровского интернет-магазина по доставке овощей и фруктов Екатерина Иванова. - Среди них есть и те, кто позже покинул нас, уйдя на постоянное место, и те, кто теперь совмещает две работы, у них сменный график.
Обычно вакансии курьеров очень востребованы и среди студентов. Но летом, когда времени у ребят намного больше, выбор профессий становится шире. Организовать труд молодежи традиционно помогают "Российские студенческие отряды". Хоть коронавирус и внес некоторые изменения в привычный режим, стройотряды собрать все-таки удалось.
- С какими трудностями столкнулись? Отряды проводников не вышли в летний трудовой семестр из-за ограничений по COVID-19. Мы, конечно, абсолютно каждому предложили альтернативу, но есть такие студенты, у которых безумная любовь к железной дороге, и поэтому они не согласились на другую работу, - делится командир штаба "РСО" Тихоокеанского государственного университета Владимир Прядко. - Детские лагеря на долгое время приостановили свою деятельность, поэтому вожатых тоже не набирали. Зато появилась большая потребность в сотрудниках в сервисном и медицинском направлениях.
Владимир отмечает, что санитарами брали всех желающих. А тех, кто успел обзавестись сертификатом медсестры, привлекали и на более серьезную работу. Студенты попали в отделения для ковид-пациентов, соответственно и зарплату получали высокую. При этом каждый осознавал ответственность за здоровье - свое и близких, поэтому соблюдал все необходимые меры безопасности.
- Ну путине в связи с пандемией тоже появилось больше рабочих мест, - отмечает представитель "РСО". - В целом желание студентов трудиться никак не изменилось, они готовы идти в отряды, несмотря ни на какие обстоятельства. Заработать можно от 15 до 110 тысяч рублей за месяц, в зависимости от направления.