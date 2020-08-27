Где и как могли трудо­устроиться нынешним летом люди, оставшиеся без работы из-за распространения коронавирусной инфекции? Об этом, а также о том, появлялись ли в регионах временные вакансии для студентов и школьников, узнали корреспонденты "РГ".

Миллионы на временных

По распоряжению федеральных властей регионы России получат более четырех миллиардов рублей на создание временных вакансий для тех, кто остался без работы во время пандемии. Например, Амурской области в июле выделили 30 миллионов.

Средства рассчитаны на компенсацию затрат работодателя по оплате труда временных сотрудников в течение трех месяцев из расчета МРОТ плюс районный коэффициент. Такая материальная помощь позволит обеспечить зарплатой около 500 жителей региона, задействовав их на сезонных работах в сферах строительства, сельского хозяйства, транспорта, жкх, благоустройства территорий, а также в социальных службах по уходу за пожилыми людьми.

Впрочем, думать о вакансиях для тех, кто из-за коронавируса потерял работу, в Приамурье стали еще в начале мая. В области стартовала программа, в рамках которой граждане, лишившиеся заработка в пандемию, получили возможность устроиться на общественные работы. На эти цели из регионального бюджета выделили около 29 миллионов рублей. Этого достаточно, чтобы рабочие места были организованы более чем для 700 человек. Только в Благовещенске благодаря этой программе создали 375 вакансий.

- Предприятия города, туристические фирмы, гостиницы, предприятия общественного питания были уведомлены о возможности организации общественных работ, - отметили в мэрии города.

Работал тот, кто хотел

Пандемия привела к тому, что численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости Приморья с 1 марта по 21 июля, увеличилась в 3,3 раза и достигла 33981 человека. Из них были трудоустроены 7784.

Потерявшим работу власти смогли предложить временные вакансии водителя, гардеробщика, грузчика, дворника, дорожного и кухонного рабочих, маляра, официанта, почтальона, сторожа, штукатура, продавца, мойщика посуды…

- Для этого центр занятости заключил с работодателями 149 договоров о совместной деятельности. Мы также создали памятку, что нужно сделать руководителям предприятий, чтобы временно трудоустроить к себе приморцев, - говорит министр труда и социальной политики Светлана Красицкая.

Жители края, принимающие участие во временных и общественных работах, получают заработную плату, которую работодатель определяет сам в соответствии с нормами трудового законодательства, то есть не ниже МРОТ - 12130 рублей, увеличенных на районный коэффициент и дальневосточную надбавку.

Численность безработных, зарегистрированных в Приморье, увеличилась с 1 марта по 21 июля в 3,3 раза и достигла 33981 человека. Из них были трудоустроены 7784

- Оплата труда зависит и от затраченного времени, ведь общественные и временные работы могут быть рассчитаны как на весь рабочий день, так и на неполную занятость в течение нескольких часов в неделю, - комментируют в министерстве.

А вот трудоустройства подростков организованно не проводили. Школьников не приглашали ни в бригады по озеленению, ни на работу курьерами или промоутерами.

- Главное отличие нынешнего лета в том, что в пандемию COVID-19 мы не формировали ремонтные бригады из старшеклассников, обычно помогающие готовить школу к следующему учебному году. А именно эта форма заработка школьников обеспечивала хороший показатель занятости в летнее время, - говорит специалист департамента социальной защиты Елена Сумина.

И все-таки автор встречала этим летом работающих подростков, например, на автомойке. Разговорить их не получилось, скорее всего, из-за неофициального трудоустройства ребят предупредили не болтать.

Я бы в медики пошел...

Самостоятельно проще всего было устроиться в курьерские службы. Доставка стала востребованной, и такие сотрудники без дела не сидели.

- Мы принимали линейный персонал: сборщиков, курьеров, - рассказывает директор хабаровского интернет-магазина по доставке овощей и фруктов Екатерина Иванова. - Среди них есть и те, кто позже покинул нас, уйдя на постоянное место, и те, кто теперь совмещает две работы, у них сменный график.

Обычно вакансии курьеров очень востребованы и среди студентов. Но летом, когда времени у ребят намного больше, выбор профессий становится шире. Организовать труд молодежи традиционно помогают "Российские студенческие отряды". Хоть коронавирус и внес некоторые изменения в привычный режим, стройотряды собрать все-таки удалось.

- С какими трудностями столкнулись? Отряды проводников не вышли в летний трудовой семестр из-за ограничений по COVID-19. Мы, конечно, абсолютно каждому предложили альтернативу, но есть такие студенты, у которых безумная любовь к железной дороге, и поэтому они не согласились на другую работу, - делится командир штаба "РСО" Тихоокеанского государственного университета Владимир Прядко. - Детские лагеря на долгое время приостановили свою деятельность, поэтому вожатых тоже не набирали. Зато появилась большая потребность в сотрудниках в сервисном и медицинском направлениях.

Владимир отмечает, что санитарами брали всех желающих. А тех, кто успел обзавестись сертификатом медсестры, привлекали и на более серьезную работу. Студенты попали в отделения для ковид-пациентов, соответственно и зарплату получали высокую. При этом каждый осознавал ответственность за здоровье - свое и близких, поэтому соблюдал все необходимые меры безопасности.

- Ну путине в связи с пандемией тоже появилось больше рабочих мест, - отмечает представитель "РСО". - В целом желание студентов трудиться никак не изменилось, они готовы идти в отряды, несмотря ни на какие обстоятельства. Заработать можно от 15 до 110 тысяч рублей за месяц, в зависимости от направления.