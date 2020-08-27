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27.08.2020 09:35
Рубрика: Происшествия

На Камчатке задержали браконьеров с центнером красной икры

Текст: Инесса Доценко

В Усть-Большерецком районе Камчатского края совместная оперативная группа инспекторов СВТУ Росрыболовства и ассоциации "Река Большая" задержала двух местных жителей, заготовивших 105 килограммов красной икры. Кроме того, браконьеры не успели при приближении инспекторов выбросить за борт 19 лососей.

Фото: Дмитрий Лисицын
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Деликатесную продукцию, а также две лодки и сети инспекторы изъяли и передали на ответственное хранение.

- Ущерб от незаконного промысла превысил 2,8 миллиона рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - рассказала "РГ" представитель ассоциации "Река Большая" Оксана Гусева.

Напомним, эта структура была создана в 2016 году. Рыбопромышленники, работающие на западе Камчатки, объединили усилия, чтобы вести борьбу с нелегальным промыслом в бассейнах рек Большая и Опала.

С тех пор ежегодно силами ассоциации выставляются посты на берегах рек, формируются мобильные группы. Общественные инспекторы работают совместно с сотрудниками Росрыболовства, пограничниками и полицией. Результат есть: за четыре года существенного увеличился пропуск лососей на нерест, а ситуация на реках стабилизировалась.

С начала нынешнего августа совместные оперативные группы инспекторов Росрыболовства и ассоциации "Река Большая" провели 691 рейд, 3559 часов на воде, 1342 проверки. У браконьеров изъяли 72 сети общей длиной почти два километра, 24 лодки, шесть моторов, 425 особей лососей и почти 300 килограммов икры.

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