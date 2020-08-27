В ЕАО вновь заработали кафе и рестораны

В Еврейской автономной области с 27 августа вновь заработали рестораны, бары и кафе. Соответствующее постановление подписал глав региона Ростислав Гольдштейн, сообщает пресс-служба правительства ЕАО.

Предприятия общественного питания должны соблюдать санитарно-эпидемиологичческие требования Роспотребнадзора.

"Необходимо использование средств индивидуальной защиты, дистанцирование между столами, обеспечение запаса дезинфицирующих средств, проветривание и влажная уборка помещений по специальному графику", - отмечается в сообщении.

Всего в регионе зарегистрировано 602 случая заражения коронавирусом. 534 пациента выздоровели, девять скончались.