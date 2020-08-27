Красноярский край первым в СФО перейдет к третьему этапу снятия ограничений

Красноярский край перешел к третьему этапу ослабления ограничений, введенных из-за коронавирусной инфекции. Как сообщает пресс-служба правительства региона, послабления касаются, в первую очередь, торговых центров, розницы, кафе, ресторанов.

С пятницы они смогут работать без ограничений по числу клиентов и площади. Также начнут с ограничениями возобновят работу досуговые заведения, детские игровые комнаты и развлекательные центры. Наконец, заработают театры, кинотеатры и концертные залы при условии заполнения зала наполовину. С 28 августа начнут работать выставки, публичные, досуговые, развлекательные, зрелищные, культурные, просветительские, рекламные и иные мероприятия с аудитиорией не больше двухсот человек. Трибуны спортзалов должны быть заполнены только на четверть.

"Красноярский край, несмотря на все сложности, с которыми мы столкнулись при условии огромной территории, в числе первых среди регионов СФО получил право перейти на третий этап", - говорит губернатор Александр Усс.