"Россети Сибирь" помогли собраться в школу воспитанникам детских домов

Новости

В Барселоне уроки перенесут в парки и музеи 13:36
Третьяковка закрыла пострадавшие от подтопления залы до 1 сентября 13:29
Софинансирование на реабилитацию инвалидов получат 60 регионов 13:26
Саакашвили заявил, что возвращается в Грузию 13:20
Американские кинокритики отказались рецензировать "Новых мутантов" 13:15
Минпросвещения обнародовало требования к составлению словарей 13:11
Пассажиропоток в столичных аэропортах в июле вырос в 2,3 раза к июню 13:10
Лукашенко: Против Беларуси развязаны гибридная война и "дипломатическая бойня" 13:09
Ученые разработали детектор столкновений, наблюдая за саранчой 13:09
Что покажет военно-технический форум "Армия-2020" на Урале 13:08
У фильма "Цой" снова перенесена дата проката 13:05
Антитела выявлены у четырех испытателей вакцины от COVID-19 центра "Вектор" 13:05
Следователи МВД проводят проверку в связи с госпитализацией Навального 13:04
В центре Екатеринбурга произошел взрыв в автомобиле 13:03
Красноярский край первым в СФО перейдет к третьему этапу снятия ограничений 12:43
Петербуржцы попросили законодателей запретить песню "Третье сентября" 12:39
Режиссер "Лары Крофт" снимет скандинавское кайдзю "Тролль" 12:27
Вышел трейлер первого российского сериала о Telegram-каналах 12:17
Банки заблокировали тысячи карт из-за утечки данных в интернет 12:06
В Москве бандиты вымогали у женщины деньги, угрожая расправиться с внуками 11:55
Сезон в НБА может быть отменен из-за новой волны протестов в США 11:50
Школьники 14 регионов займутся сбором батареек для переработки 11:40
Netflix закрыл "Видоизмененный углерод" 11:30
Новую комедию с Янковским и Собчак покажут в Сети 11:26
Япония и США будут вместе осваивать Луну 11:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Это стоит увидеть: главные новинки форума "Армия-2020"
Это стоит увидеть: главные новинки форума "Армия-2020"
Законы сентября затронут автомобилистов, заемщиков и семьи с детьми
Законы сентября затронут автомобилистов, заемщиков и семьи с детьми
МВД установит особый контроль за операторами техосмотра
МВД установит особый контроль за операторами техосмотра
27.08.2020 12:05

"Россети Сибирь" помогли собраться в школу воспитанникам детских домов

Сотрудники компании "Россети Сибирь" ежегодно помогают детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, подготовиться к новому учебному сезону. В этом году из-за карантинного режима энергетики вынуждены были изменить форму проведения традиционных благотворительных акций в рамках проекта "Помоги собраться в школу".
Фото: "Россети Сибирь" Фото: "Россети Сибирь"
Фото: "Россети Сибирь"

Совет молодых специалистов Кузбасского филиала "Россети Сибирь" собирает канцелярские принадлежности, которые накануне 1 сентября передадут воспитанникам детского дома №105 города Кемерово. Энергетики уже разработали план работы с образовательными учреждениями области. На территориях, где эпидемиологическая обстановка позволит посещать школы, сотрудники энергокомпании проведут традиционные уроки по электробезопасности. Так же специалисты "Россети Сибирь" разрабатывают программы по энергобезопасности для проведения дистанционных занятий на платформе zoom.

Специалисты Красноярского филиала электросетевой компании совместно со студентами энергоотряда и Ассоциацией работающей молодежи приняли решение поддержать традиционную ежегодную акцию "Добрый автопробег". Участники развезут канцелярские принадлежности в отдаленные населенные пункты Красноярского края - детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. В этот раз планируется собрать и передать первоклассникам 40 школьных наборов. Также для детей будет организован праздник. Их будет приветствовать робот Электренок, раздавать сувениры, сладости и воздушные шарики.

Эстафету добрых дел, посвященную подготовке детей к 1 сентября, продолжат омские энергетики. Накануне нового учебного года неравнодушные сотрудники Омского филиала собрали школьные принадлежности и канцелярские товары для несовершеннолетних воспитанников Тюкалинского и Тарского социально-реабилитационных центров, а также подшефного детского дома - 76-й коррекционной школы в Омске. Так на линейке в честь Дня Знаний учащимся этой школы передадут подарки, которые Совет молодых специалистов "Омскэнерго" заранее передал в фонд школы.

Всем школьникам в девяти регионах Сибири и Дальнего Востока напомнят правила электробезопасности в социальных сетях - с помощью тематических видеороликов и виртуальных уроков электробезопасности.

Контакт

В "Россети Сибирь" действует единый контакт-центр: 8-800-1000-380 (звонок бесплатный). С начала 2020 года работает единый контакт-центр Группы компаний "Россети": 8-800-220-0-220.

Пресс-релиз предоставлен департаментом по связям с общественностью компании "Россети Сибирь"

В регионах Компании Региональные пресс-релизы Пресс-релизы СФО Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск СФО Кемеровская область Кемерово СФО Красноярский край Красноярск

Главное сегодня

За сутки в России подтверждено 4711 случаев COVID-19 в 85 регионах
Россия и США обсудили дорожный инцидент в Сирии
Банки заблокировали тысячи карт из-за утечки данных в интернет
В Совфеде прокомментировали санкции США в отношении российских НИИ
Российские сотовые операторы отменяют "безлимит"