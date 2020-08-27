"Россети Сибирь" помогли собраться в школу воспитанникам детских домов

Сотрудники компании "Россети Сибирь" ежегодно помогают детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, подготовиться к новому учебному сезону. В этом году из-за карантинного режима энергетики вынуждены были изменить форму проведения традиционных благотворительных акций в рамках проекта "Помоги собраться в школу".

Совет молодых специалистов Кузбасского филиала "Россети Сибирь" собирает канцелярские принадлежности, которые накануне 1 сентября передадут воспитанникам детского дома №105 города Кемерово. Энергетики уже разработали план работы с образовательными учреждениями области. На территориях, где эпидемиологическая обстановка позволит посещать школы, сотрудники энергокомпании проведут традиционные уроки по электробезопасности. Так же специалисты "Россети Сибирь" разрабатывают программы по энергобезопасности для проведения дистанционных занятий на платформе zoom.

Специалисты Красноярского филиала электросетевой компании совместно со студентами энергоотряда и Ассоциацией работающей молодежи приняли решение поддержать традиционную ежегодную акцию "Добрый автопробег". Участники развезут канцелярские принадлежности в отдаленные населенные пункты Красноярского края - детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. В этот раз планируется собрать и передать первоклассникам 40 школьных наборов. Также для детей будет организован праздник. Их будет приветствовать робот Электренок, раздавать сувениры, сладости и воздушные шарики.

Эстафету добрых дел, посвященную подготовке детей к 1 сентября, продолжат омские энергетики. Накануне нового учебного года неравнодушные сотрудники Омского филиала собрали школьные принадлежности и канцелярские товары для несовершеннолетних воспитанников Тюкалинского и Тарского социально-реабилитационных центров, а также подшефного детского дома - 76-й коррекционной школы в Омске. Так на линейке в честь Дня Знаний учащимся этой школы передадут подарки, которые Совет молодых специалистов "Омскэнерго" заранее передал в фонд школы.

Всем школьникам в девяти регионах Сибири и Дальнего Востока напомнят правила электробезопасности в социальных сетях - с помощью тематических видеороликов и виртуальных уроков электробезопасности.

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В "Россети Сибирь" действует единый контакт-центр: 8-800-1000-380 (звонок бесплатный). С начала 2020 года работает единый контакт-центр Группы компаний "Россети": 8-800-220-0-220.

Пресс-релиз предоставлен департаментом по связям с общественностью компании "Россети Сибирь"