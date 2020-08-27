В Нижнем Тагиле из мехового магазина украли 107 шуб и сейф с деньгами

Сигнализация в торговом зале мехового магазина в Нижнем Тагиле сработала около пяти утра. Двери главного и служебного входов были заперты изнутри, однако внутри торгового зала полиция увидела пустые манекены и вешалки, валявшиеся на полу.

Предположительно, воры попали внутрь через подвал - дверь там была отжата, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Злоумышленники унесли 107 единиц самого дорогого товара общей стоимостью 22 миллиона рублей - пальто и полупальто из норки и соболя, жакет из меха куницы. А также прихватили с собой сейф с деньгами. По предварительным подсчетам, ущерб составил более 23 миллионов рублей.

Сейчас полицейские ищут подозреваемых среди ранее судимых и склонных к подобным преступлениям, а также опрашивают жителей соседних домов и персонал бутика. Расследование находится на личном контроле начальника МУ МВД "Нижнетагильское" Ибрагима Абдулкадырова.

Всех, кто знает что-либо о краже или людях, которые предлагают приобрести дешевые шубы, просят сообщать информацию по телефону доверия ГУ МВД России по Свердловской области 8 (343) 358-71-61 (круглосуточно, анонимно), либо звонить в дежурную часть полиции Нижнего Тагила по номеру 8 (3435) 47-70-02.