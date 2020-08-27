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27.08.2020 16:18
Рубрика: Происшествия

В Тюмени молодой человек подрался у бара, въехал в толпу и скрылся

Текст: Юлия Мякишева

22-летнему жителю Нижневартовска грозит уголовное дело за пьяную езду без прав, въезд в маршрутку и группу людей и побег с места ДТП в Тюмени.

Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
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Инцидент произошел в 06.50 утра возле одного из баров на улице Первомайской. Запись случившегося выложили в соцсети. На нем видно компанию людей, которые ходят рядом с белым автомобилем. Потом завязывается драка. Человек в белой куртке садится в автомобиль, врезается в людей, сдает назад и въезжает в маршрутку.

- Конфликт произошел между посетителями бара. Молодой человек за рулем Lada Priora въехал в группу пешеходов, потом задним ходом въехал в маршрутное такси, в котором находились 15 пассажиров, развернулся через две сплошные линии разметки, еще раз задел маршрутку и скрылся с места ДТП, - прокомментировали "РГ" в Госавтоинспеции Тюменской области.

По предварительным данным, один из пешеходов, 27-летний молодой человек, получил ушиб.

После случившегося машину нашли вскоре брошенной без номеров.

- После поступления информации о противоправных действиях на место происшествия незамедлительно отправили следственно-оперативную группу. Сотрудники уголовного розыска городской полиции провели комплекс необходимых мероприятий, в кратчайшие сроки установили место нахождения владельца транспортного средства и задержали злоумышленника. Им оказался ранее судимый 22-летний житель Нижневартовска. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам хулиганства, - сообщили "РГ" в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

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Парня привлекли к ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Как уточнили в ГИБДД, у молодого человека не было водительских прав, и он был много раз наказан за административные нарушения. С 2018 по 2019 год у него было 17 нарушений ПДД, одно ДТП, два задержания в нетрезвом виде за рулем, административный арест, обязательные работы за повторное вождение в нетрезвом виде.

Сегодня он привлечен за въезд на встречную полосу и за управление транспортом без водительского удостоверения. Решается вопрос о привлечении к ответственности за побег с места ДТП.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Тюмень

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