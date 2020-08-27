Рейд по тылам: зачем создали багги на базе "Тигра"

Локальные конфликты дают бесценный опыт создателям военной техники. В том числе тем, кто занимается разработкой бронированных машин.

Например, боевые действия низкой интенсивности последних десятилетий продемонстрировали, что разведывательные и штурмовые подразделения нуждаются в высокоманевренных транспортных средствах, обладающих хорошей проходимостью и огневой мощью.

Учитывая эти тенденции, в ООО "Военно-промышленная компания" в инициативном порядке на базе бронеавтомобиля "Тигр" ВПК-233136 создали багги, предназначением которого является осуществление различных операций в тылу противника, в том числе проведение глубоких рейдов.

При первом знакомством с этим покрашенным в пустынный камуфляж необычным транспортным средством бросается в глаза количество пулеметов. Их четыре: три 7,62-мм "Печенега" и один 12,7-мм 6П58 "Корд" с необходимым запасом боеприпасов.

В распоряжении военнослужащих также три реактивных противотанковых гранатомета РПГ-26, которые можно заменить на штурмовые РШГ-2. Возможна также установка пусковых установок ПТУР.

Фото: Алексей Моисевв

Для того, чтобы отбиться от возможных атак с воздуха, имеются два переносных зенитных ракетных комплекса "Игла-С" или более современные "Верба".

Хорошие скоростные характеристики обеспечиваются дизельным двигателем ЯМЗ-5347-24, мощностью 240 л.с. Коробка передач - автоматическая. Подвеска - независимая торсионная.

Максимальная скорость -120 км/ч. Запас хода - 1000 км. Полная масса - 8000 кг. Экипаж - 5 военнослужащих.