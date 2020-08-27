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27.08.2020 10:40
Рубрика: Общество

"Россия - страна возможностей" запускает мини-сериал

Текст: Ксения Колесникова

В Москве презентовали новый совместный проект АНО "Центр развития детей и молодежи "Малахит" и президентской платформы "Россия - страна возможностей". Это молодежный мини-сериал "#Счастьеесть", в котором будет шесть историй с разным сюжетом.

Фото: iStock
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По задумке команды сериала - очень важно, чтобы зритель увидел в героях самих себя и понял, насколько важно счастье в окружающих нас мелочах.

- "#Счастьеесть" - это истории о том, что для того, чтобы чувствовать себя счастливым, не нужно многого. Что оно в мелочах и маленьких радостях. Ролики получились яркие, выразительные, необычные и с живой актерской работой. Мы надеемся, что работа понравится поклонникам самых разных жанров, - прокомментировал генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.

Первая новелла называется "Главный урок" и тематически связана со школой. Ее режиссером и сценаристом стал Тимофей Шарагин (Выпускник Высшей школы режиссеров и сценаристов г. Санкт-Петербурга): "Как стать счастливым" - тема для уроков, которые по-настоящему нужны в каждой школе. Наша история о том, что некоторые уроки никогда не поздно выучить. Главный герой возвращается в родную школу, где он получает шанс излечить свою детскую травму, изменившую когда-то его жизнь. Чтобы обрести счастье, ему предстоит вспомнить уроки своего загадочного учителя. Зачастую именно в детских травмах кроются ответы на наши взрослые проблемы. Вместе с героем мы призываем каждого зрителя вспомнить о том, что счастье есть, и путь к нему лежит через работу над своими страхами", - рассказал он.

В рамках проекта стартовал танцевальный челлендж в социальных сетях, найти яркие ролики можно по хэштегу #счастьеесть.

Общество Образование

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