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27 августа 2020 г.

Постановление правительства Саратовской области от 27 августа 2020 года № 733-П "О внесении изменения в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П"

На основании предписания Главного государственного санитарного врача по Саратовской области от 26 августа 2020 года № 59 Правительство Саратовской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П "О введении ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID‑19)" следующие изменения:

пункты 1.19-1.21 признать утратившими силу.

2. Министерству образования области, министерству труда и социальной защиты области, министерству здравоохранения области обеспечить работу учреждений постоянного пребывания несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, независимо от организационно-правовой формы (домов ребенка, школ-интернатов, центров психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей, центров социальной помощи семье и детям, социально-реабилитационных центров, специальной общеобразовательной школы закрытого типа) при условии соблюдения СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID‑19)", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 года № 16.

3. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 31 августа 2020 года.

Вице-губернатор Саратовской области - Председатель Правительства Саратовской области А.М.Стрелюхин



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