Стало известно, какие смартфоны портят зрение

Особенности регулировки яркости светодиодных дисплеев могут приводить к головной боли, усталости и сухости глаз, рассказал агентству "Прайм" Владимир Гриценко, эксперт платформы НАФИ "Цифровой гражданин".

По его словам, яркость OLED-экранов, использующихся во многих современных смартфонах, всегда равна 100 процентам, а понижение яркости достигается путем снижения частоты мерцания, что создает нагрузку на глаза.

Чем ниже яркость, тем ниже частота мерцания и более выражена пульсация экрана, заключает эксперт. Глазу мерцание не видно, однако его можно зарегистрировать при помощи камеры другого смартфона.

Выходом может стать использование специальных программных решений - DC Dimming для Android или "Понижение точки белого" на iOS. Другой выход - покупка смартфона с IPS-экраном. Такие экраны имеют свои недостатки - например,