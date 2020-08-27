У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Стало известно, какие смартфоны портят зрение

Текст:   Антон Благовещенский
27.08.2020,  
13:54
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Особенности регулировки яркости светодиодных дисплеев могут приводить к головной боли, усталости и сухости глаз, рассказал агентству "Прайм" Владимир Гриценко, эксперт платформы НАФИ "Цифровой гражданин".

По его словам, яркость OLED-экранов, использующихся во многих современных смартфонах, всегда равна 100 процентам, а понижение яркости достигается путем снижения частоты мерцания, что создает нагрузку на глаза.

Что делать, если потерял или украли смартфон? Пять главных шагов

Чем ниже яркость, тем ниже частота мерцания и более выражена пульсация экрана, заключает эксперт. Глазу мерцание не видно, однако его можно зарегистрировать при помощи камеры другого смартфона.

Выходом может стать использование специальных программных решений - DC Dimming для Android или "Понижение точки белого" на iOS. Другой выход - покупка смартфона с IPS-экраном. Такие экраны имеют свои недостатки - например,

смартфоны
Фото: iStock
Генеральная уборка: Как навести порядок в компьютере 13:43
Анонсирована новая игра по вселенной "Ведьмака" 26.08.2020
Apple прекратит выпускать несколько популярных iPhone. Список моделей 25.08.2020
здоровье
Фото: PS Store
Вышел трейлер Call of Duty: Black Ops Cold War. Уже доступен предзаказ 26.08.2020
YouTube рассказал, какие видео теперь нельзя загружать на сайт 22.05.2020
Смартфоны будут отслеживать больных коронавирусом. Вот как это работает 21.05.2020