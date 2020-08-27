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27.08.2020 07:45
Рубрика: Спорт

"Тампа-Бэй" сокрушила "Бостон", Кучеров и Сергачев набрали 7 очков

Текст: Максим Домчев

"Тампа-Бэй" разгромила "Бостон" в третьем матче серии со счетом 7:1. Весомый вклад сделали россияне.

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Первый период матча сложился для "молний" удачно. Голы Ондржея Палата и Яни Гурда положили начало разгрому. После перерыва "Тампа-Бэй" развила успех, выиграв этот отрезок со счетом 4:1. Один из голов на счету Михаила Сергачева.

Окончательный счет встречи установил Никита Кучеров, также отметившийся тремя голевыми передачами. На счету Сергачева три очка. Голкипер "молний" Андрей Василевский отразил 23 броска. "Тампа-Бэй" повела в серии до четырех побед 2-1.

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