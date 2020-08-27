Ударный беспилотник "Охотник" станет дальним перехватчиком

Тяжелый беспилотный летательный аппарат "Охотник" Министерство обороны России планирует сделать дальним перехватчиком. Его полет можно координировать и с наземных пунктов управления, и с истребителя Су-57, и со спутников. И делать это одновременно.

Об этом ТАСС на международном военно-техническом форуме "Армия-2020" сообщил источник в авиастроительной отрасли. Он добавил, что есть предложение выводить "Охотник" на перехват самолетов противника с оружием большой дальности на расстояния в несколько тысяч километров. Тяжелый беспилотник сможет атаковать воздушные цели еще до их подхода к зоне ПВО.

Эксперты отмечают, что "Охотник" в состоянии самостоятельно выполнять боевые задачи благодаря искусственному интеллекту. Предполагается также, что беспилотник будет иметь режим полностью автономной работы и самостоятельно найдет цель, доложит и уничтожит.

Кстати, на форуме "Армия-2020" генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь сообщил, что ожидают большой заказ на беспилотники "Охотник", а серийные поставки планируют с 2024 года.